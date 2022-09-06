陳妍希被笑臉圓！自認「這輩子嘸解決」 曬美照不甩負評
2011年陳妍希在電影《那些年，我們一起追的女孩》中飾演優秀女學生沈佳宜，因為亮麗外型和清純的氣質，讓她成功打響知名度，成為「國民女神」。不過，她屢次因體質容易水腫，也常因爲圓潤的臉型被稱為「小籠包」。日前她登上中國綜藝節目，被問到「臉圓」一事時，她也大方說道：「我覺得我臉圓這件事，應該是這輩子也沒辦法解決的。」
陳妍希過去參加真人秀，曾放話要減重10斤（5公斤），甚至將微博大頭貼改成「我陳妍希 不瘦十斤 不換頭像」的字樣，至今仍未更換大頭貼。而日前陳妍希在中國綜藝節目《陽光姊妹淘》被問到減肥話題時，她也大方承認臉圓一事，並說道：「我覺得我臉圓這件事，應該是這輩子也沒辦法解決的，我的臉型就是長這樣。而且很容易水腫，所以拍攝節目前要用冰袋敷臉。」
事實上，陳妍希去年出演中國選秀節目《乘風破浪的姐姐2》期間，因時常練舞、消耗熱量，加上節食控制下，掉了5公斤，登台時也被網友稱讚「包子臉逆襲高級少女臉。」而日前陳妍希在微博分享2張美照，只見她手捧花束自拍、還對著鏡頭俏皮嘟嘴，明顯的下巴線條和精緻五官，讓人看不出她已經39歲了，粉絲也紛紛在下面留言：「狀態好好」、「為什麼這麼美」、「妍希姊姊還是美美的！」、「試吃了防腐劑嗎，一直都這麼年輕耶！」