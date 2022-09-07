影后學舞如喪屍般癡呆　嚴藝文累喊「骨頭要散了」

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目《 老少女奇遇記》本週將迎來最終回播出，3位少女將在台中挑戰完成百人辦桌，登上電子花車的印度舞挑戰，嚴藝文坦言不懂為什麼最後一站還要喊到燒聲、 練舞練到全身痠痛，但在默默完成製作單位交付的每項任務後， 嚴藝文也笑說：「看到一個一個熟悉的面孔出現在面前，那些回憶油然而生，突然間很有感觸。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

因總製作人楊貴媚想約朋友來辦桌，全體工作人員就決定一起挑戰百人辦桌，面對艱難的任務， 節目也邀請李玉璽、施名帥與姚淳耀擔任小幫手來幫忙， 廚藝精湛的施名帥將在辦桌時大展身手，讓楊貴媚感激：「不然這一桌好菜我們真的不知道要怎麼生出來。」





在辦桌準備途中，姚淳耀切菜時不慎切到食指，當場血流不止， 惹得3位姊姊心疼地不敢再使喚他，讓他能保護傷口好好休息， 姚淳耀則表示：「我也很意外怎麼會切到手， 看到大家為了辦桌忙進忙出，自己只能在旁邊看， 我也覺得有些孤單。」





▲姚淳耀切菜時不慎切到食指。（圖／桂田文化藝術基金會提供）

除了辦桌外，楊貴媚、鍾欣凌、 嚴藝文更要在短短的一個禮拜要學印度舞， 並在電子花車舞台上表演， 希望帶來精采表演的3位影后，也利用準備的空檔學舞、練習， 在學舞的過程還累到表情管理失敗，呈現喪屍般的癡呆樣貌。不擅舞蹈的嚴藝文光是熱身、拉筋就超過1個小時， 熱身結束時，直言骨頭真的要散了，楊貴媚透露：「後來施名帥、 姚淳耀跟李玉璽也被我們拖下水來跳舞，他們妝一畫上去， 屁股一扭起來，比我們還要魅。」



