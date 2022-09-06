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殺弟分屍「頭、手腳丟垃圾車」！殺人動機曝：他常欺負我

▲梁男稱「他常常欺負我，且一個人住3間房子，還借錢不還」，自己是因為氣憤之下才殺人。（圖／翻攝畫面）
▲梁男稱「他常常欺負我，且一個人住3間房子，還借錢不還」，自己是因為氣憤之下才殺人。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-09-06 20:40:02

新北市永和區昨晚驚傳駭人分屍案，死者54歲梁姓男子頭顱被斬斷，軀幹僅剩下左腳，雙手與右腳都被肢解，警方今（6）天在台北市羅斯福路三段244巷口查獲梁男失蹤的73歲大哥，他也坦承犯行，連續2日將遺體的頭、雙手、右腿肢解後包進垃圾袋、丟上垃圾車，媒體詢問為何要狠心殺弟弟，梁男稱「他常常欺負我，且一個人住3間房子，還借錢不還」，自己是因為氣憤之下才殺人。

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據了解，死者梁男家中共有9位兄弟姊妹，其他手足均已離家，僅有大哥與死者留下同住，但2人感情不睦，經常為錢發生爭吵，10年前梁男還曾經被大哥持菜刀恐嚇，導致雙方鬧上法院。

警方透過監視器畫面與鄰居證詞發現，梁男大哥在案發時間前後幾日，每天都拖著一個行李箱外出，鎖定大哥為重大關係人，而在落網之後，梁男大哥坦承犯案。

根據警方調查， 梁男在9月1日凌晨涉嫌趁胞弟熟睡，持水果刀往對方心臟猛一刺奪命，隨後分屍滅跡，並且連續2天把遺體的頭、雙手、右腿肢解後包進垃圾袋、丟上垃圾車，這些殘肢恐已遭焚化。

行凶當日下午1時許，梁男等待垃圾車到後，立即出門倒垃圾、將遺體頭部丟棄；2日清晨6時許，梁嫌睡醒後又開始肢解死者的四肢，把雙手、右腿肢解後，晚間7時許將斷肢當成垃圾丟進垃圾車。

梁男表示，自己原先計畫慢慢丟棄屍體，但還來不及處理，5日胞弟友人就報警，梁嫌當下決定展開逃亡；針對殺人動機，梁男供稱「他常常欺負我，一個人住3間房子，還借錢不還」，自己才氣憤殺人，詳細案情目前警方正在釐清中。(編輯:孫唯容)

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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