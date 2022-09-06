殺弟分屍「頭、手腳丟垃圾車」！殺人動機曝：他常欺負我

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警方透過監視器畫面與鄰居證詞發現，梁男大哥在案發時間前後幾日，每天都拖著一個行李箱外出，鎖定大哥為重大關係人，而在落網之後，梁男大哥坦承犯案。
根據警方調查， 梁男在9月1日凌晨涉嫌趁胞弟熟睡，持水果刀往對方心臟猛一刺奪命，隨後分屍滅跡，並且連續2天把遺體的頭、雙手、右腿肢解後包進垃圾袋、丟上垃圾車，這些殘肢恐已遭焚化。
行凶當日下午1時許，梁男等待垃圾車到後，立即出門倒垃圾、將遺體頭部丟棄；2日清晨6時許，梁嫌睡醒後又開始肢解死者的四肢，把雙手、右腿肢解後，晚間7時許將斷肢當成垃圾丟進垃圾車。
梁男表示，自己原先計畫慢慢丟棄屍體，但還來不及處理，5日胞弟友人就報警，梁嫌當下決定展開逃亡；針對殺人動機，梁男供稱「他常常欺負我，一個人住3間房子，還借錢不還」，自己才氣憤殺人，詳細案情目前警方正在釐清中。(編輯:孫唯容)
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