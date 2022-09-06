《魔法使的新娘》第2季動畫來了！開播時間正式公開

漫畫作品《魔法使的新娘》（日語：魔法使いの嫁）是由ヤマザキコレ所繪製，第1季動畫於2018年播畢，充滿奇幻魔法及甜蜜的互動，吸引不少粉絲喜愛，並且引頸期盼第2季動畫開播。日前，官方正式宣佈將推出第二季動畫，預定於2023年4月展開放送。
《魔法使的新娘》故事描述，外表略為冷淡的少女「羽鳥智世」，在幼年時父親帶著弟弟離去，又目睹母親死亡後變成無依無靠，甚至被地下組織當成販賣品賣給非人類的獸頭魔法使「艾利亞斯·恩滋華斯」。但智世其實擁有「夜之愛子」的特殊體質，能夠無意識吸收和製造魔力，是相當稀少的存在。
艾利亞斯要她成為自己的「徒弟」及「新娘」，就這樣智世踏入魔法世界，兩人攜手經歷一連串的事件，在艾利亞斯溫柔和體貼的帶領下，智世學會了使用自己的能力，並且逐漸敞開心房和認識魔法界的人事物。
《魔法使的新娘》除了描述各種突發事件外，也有許多治癒和發糖的日常片段，當動畫首季播放完畢後，就有許多粉絲引頸期盼第二季的到來。最近，官方終於宣佈推出《魔法使的新娘》第二季動畫，製作公司由STUDIO KAFKA負責，並且智世將到英國魔術師學院就讀，故事正式開始進入學院篇章，將帶觀眾窺探魔法世界中的巫師社會，並預計由2023年4月展開放送。