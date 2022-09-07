宋少卿酒駕後「拒同台馮翊綱」　王偉忠開條件給演出機會

王偉忠在中廣節目《欸！我說到哪裡了？》專訪《相聲瓦舍》台柱馮翊綱，聊到另一台柱宋少卿，在五度酒駕之後，持續消聲匿跡，馮翊綱感性地說：「論相聲，目前演員各有各的特色，但沒有任何一個是宋少卿！」感覺得出2人搭擋33年的豐厚情誼，但隨即他又澄清，「從經營的角度來看，劇團確實經不起再一次酒駕風波！」王偉忠當場表示他願意出面召集2人合作演出，全篇相聲絕對不能提到跟酒有關的字眼，劇名就叫《那個字，不要再談了！》。





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▲馮翊綱去年在影片中，喊話不會讓宋少卿上台。（圖／相聲瓦舍臉書）

馮翊綱說他大學演出時，台下有個高中生跑來攀談，「學長請問一下，你是哪個學校的？」他想這人真奇怪，不知道哪個學校的還猛喊學長，馮翊綱就說自己是國立藝術學院戲劇系，這人說：「我是覺得，我有可能是你學弟！」半年之後，果然在學校看到這人，就是宋少卿，而 馮翊綱眼中的宋少卿得天獨厚，考試輕而易舉就上了，不像他重考三回才上；大一迎新表演，學長姊一看就知道這個學弟與眾不同，他覺得宋少卿剛上大一，對表演就「通了、會了、而且敢了」。





宋少卿大學時期就在張小燕的節目裡演出，宋伯伯報稅時喊兒子過來：「少卿啊！如果你的收入真像扣繳憑單那麼高，我們家應該住在仰德大道了！說！你把錢花到哪裡去了！」但馮翊綱也隨即澄清，「董至成最近說宋少卿在相聲瓦舍，一年可以賺一千萬，絕對沒有的事！」惜才的王偉忠在宋少卿的酒駕新聞之後，一直希望「喜劇人物用喜劇方式解決」，所以想約宋少卿、馮翊綱在節目裡當面談談，但宋少卿婉拒，同台破局。





馮翊綱覺得宋少卿雖有各種習氣，但上了台就是好，也肯定他是不可或缺的搭擋，只是馮翊綱自從演出《寶島一村》在舞台上心肌梗塞，幸運救回一命，他發現時間不多了，得好好運用，所以努力創作劇本，讓劇團可以持續演出到2025年，但還是希望能與宋少卿合作，於是對著直播鏡頭說：「少卿，偉忠哥叫你，你就回來吧！」



