中秋連假親友團聚　未接種疫苗幼兒、長輩不建議參加活動

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今天的市府防疫應變會議，市長陳其邁尤其關心幼童疫苗涵蓋率，強力呼籲由於幼童較無法落實佩戴口罩等個人衛生習慣，唯有積極接種疫苗、提升「群體免疫力」是最有效的防疫措施。
高市府於9/8-9/10中秋連假在鳳山行政中心、社教館、美麗島站、三多捷運站開設2-5歲社區疫苗接種站，歡迎家長協助幫家中幼兒預約接種，現場完成接種送兒童牙刷1支(限量送完爲止)。小於2歲的幼兒，請至兒科醫療院所接種疫苗，家長可逕上衛生局全球資訊網瀏覽本市兒童疫苗合約院所名單，也可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。
衛生局呼籲，因應邊境管制逐步放寬，自登革熱流行地區入境檢疫3+4的民眾，請隨時注意身體狀況，除COVID-19症狀，也應注意有無登革熱疑似症狀(食慾不振、噁心、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹、口腔或皮下結膜出血症狀)。如出現疑似症狀，請立即聯繫衛生局防疫專線07-7230250，依衛生局人員指示就醫採檢。提醒無論是COVID-19或登革熱疑似感染者，就醫時應主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利衛生單位採取後續防治工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。