特拉斯正式就職　成英女王在位70年來第15位首相

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法新社報導，這場象徵性儀式在蘇格蘭高地（Scottish Highlands）的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）舉行，因為96歲的女王健康狀況不佳，因此不適合返回倫敦。
白金漢宮（Buckingham Palace）透過聲明宣布：「女王今天在晉見儀式中接見伊莉莎白‧特拉斯議員閣下，並委託她組成新政府。」
聲明還說：「特拉斯女士接受女王陛下的任命時，親吻了女王的手。」
巴爾莫勒爾堡上一次出現權力交接是在1885年，當時女王的高祖母維多利亞女王（Queen Victoria）在此任命首相。
根據傳統，即將卸任和即將上任的英國首相會在倫敦市中心的白金漢宮接連晉見女王。
自1952年以來，僅有一場首相任命儀式是在倫敦之外舉行。當時邱吉爾（Winston Churchill）在女王的父親英王喬治六世（King George VI）駕崩後，在希斯羅機場（Heathrow Airport）晉見甫登基的女王接受任命。
經歷7月開始的一場激烈角逐之後，特拉斯5日在保守黨內部投票中獲勝。如果天氣狀況允許，預計她將於今天下午4時（台灣時間晚間11時）在唐寧街10號首相府外發表她就任後的首次演說。
根據天氣預報，屆時可能有暴風雨，這也反映出她和新任內閣必須應對的悲觀經濟局勢。
特拉斯必須在明天的首場內閣會議之前完成內閣任命，並於明天在國會面對質詢。
據報導，原任商務大臣的夸騰（Kwasi Kwarteng）預計將成為財政大臣，總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）將出任內政大臣，原本負責歐洲事務的國務大臣柯維立（James Cleverly）將是外交大臣。
一旦上述內閣名單獲得確認，將可望將創造一項歷史紀錄：英國政壇權力最大的4個職位，首次沒有一個由白人男性出任。（譯者：施施/核稿：林治平）1110906