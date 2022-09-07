▲ 兩年多過去了，它還是一輛市場少見的家庭優選｜Luxgen URX WildFun 試駕

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當然，這並非是 Luxgen 第一次針對用戶回饋推出特仕車商品，像早前的 5＋1 樂活款、以及額外加裝空力套件的紳活版，只是，URX 在這 23 年式轉換更迭之際，勢必得要根據不同的消費客群來做出對應調整，除了創造行銷話題，也能增加銷售力道。而這輛 URX WildFun 相較於前述兩者，顯然不是要走同一路線，而是將目標轉往喜歡大自然、野外露營活動的消費受眾。
WildFun 所給予 URX 的改變主要在外觀設計部分，但說實在變更幅度其實不小，包括前保桿、側裙、後保桿都增添了相當粗獷的外觀套件，雖然霧面的防刮塑料材質對於質感上的營造效果有限，但對比起先前所推出的特別款車型，WildFun 顯然有一種截然不同的粗獷視覺感。不過，我認為在感受上最特別的，在於本車的輪拱四側全數換成多角形護板，搭配 18 吋五輻雙切削式的鋁合金輪圈，確實也讓人為之一亮。
一如前述，WildFun 並沒有針對 URX 的內在鋪陳進行任何調整，仍然採用在台初次發表時的樣式。不過，取消傳統或數位儀錶佈局，而改以對稱式環艙造型輔以 HUD 抬頭顯示器的設計手法，放眼至 2022 年還是一點也不會顯老態。那大得誇張的 12.3 吋觸控螢幕，可讓使用者欲得知車輛各式狀況時一目瞭然，可惜的是，這套數位系統並不開放支援 Apple CarPlay、以及 Android Auto 等智慧型裝置互聯服務，僅供應手機鏡像連接，論數位化使用便利性來說，確實有待加強。不過，論及數位化，Luxgen 多年以來引以為傲的 AR View+ 行車 AR 影像系統，舉凡環車、底盤透視、車頭雙側、無盲點車側、360 度環景、後視 Live、甚或是開門防撞等等，都是相當實用，且操作順暢度依舊優異的配置，倘若將整體顯示的畫質提升，對於整體使用體驗相信會更好。
而本車標榜的空間機能與乘坐體感，因這並非是我們首次接觸 URX，在此就不多做贅述，但確實有些資訊，想要分享給預計會將本車納入口袋名單的您。URX 在邁入 2023 年式後，常販車型除了我們這次所試駕的 5 人 WildFun 外，其餘則包括 7 人 WildFun、5＋1 全景樂活、以及 7 人全景旗艦共計四款編成陣列，只有後面兩者配有伸縮式斜坡板，其餘較為入門的兩款車型，是完全不開放選配的。
想當年，會購入 URX 的客群，除了空間機能外，最為讚賞的應該是那不多不少剛剛好的，1.8 直四渦輪引擎搭配 Aisin 六速手自排變速系統的動力組合，202 ps / 30.6 kgm 要拖動 1,600 公斤上下的空車重簡直輕鬆寫意，輕踏油門即可給予駕駛人很及時、快捷的動力反應，當然，要說動力有多猛爆那叫「想太多」，但若是在全家滿載的情況下，要驅使 URX 上山下海是絕對沒有問題的，且軟性舒適的阻尼設定得宜，坑洞所造成的不規則彈跳微乎其微，也難怪有這麼一群消費者喜歡開著 URX 闖入大自然，享受野外露營的樂趣，可見品牌確實有在聆聽市場聲音。
如同本文標題，URX 是國內七座市場中，論價格、配備多寡、空間機能、甚或是最不重要的動力水平都有著不俗成績的複合式家庭取向產品。WildFun 套件的上身可說是為喜歡戶外生活的家庭族群多了一份購車誘因。而在品牌以 n7 之名過渡至將平價電動車作為未來營銷策略的現在，團隊還願意發揮國造優勢，及時為車輛設計做出優化、變更，實屬不易；期望 Luxgen 能夠繼續貫徹這份堅持，讓品牌在邁入電氣化世代後，得以在國際間持續被看見。