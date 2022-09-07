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兩年多過去了，它還是一輛市場少見的家庭優選｜Luxgen URX WildFun 試駕

▲ 兩年多過去了，它還是一輛市場少見的家庭優選｜Luxgen URX WildFun 試駕
▲ 兩年多過去了，它還是一輛市場少見的家庭優選｜Luxgen URX WildFun 試駕

2GameSome - 有車賞

2022-09-07 00:25:00

猶記得兩年多前，2GameSome 曾邀請到三位 Luxgen URX 首批交車車主分享乘用心得，絕大部分的評論與回饋都屬正面，但是，可別忘記 URX 作為 Luxgen 於 2019 年才真正推出的 5＋2 座配置休旅，產品壽命仍屬年輕，再加上銷售力道不俗，發展至今，品牌方肯定會不間斷收集用車回饋，進而轉化為未來改進的重要依據。而這次我們所試駕的 URX 5 人 WildFun 野 Fun 版，不難看出便是因應市場需求所推出的優化型產品。

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影片分享：https://youtu.be/tT0GrNNedcM

當然，這並非是 Luxgen 第一次針對用戶回饋推出特仕車商品，像早前的 5＋1 樂活款、以及額外加裝空力套件的紳活版，只是，URX 在這 23 年式轉換更迭之際，勢必得要根據不同的消費客群來做出對應調整，除了創造行銷話題，也能增加銷售力道。而這輛 URX WildFun 相較於前述兩者，顯然不是要走同一路線，而是將目標轉往喜歡大自然、野外露營活動的消費受眾。

本次所試駕的 URX，為定位最入門的 5 人 WildFun 野 Fun 版，建議售價 92.8 萬元起。
本次所試駕的 URX，為定位最入門的 5 人 WildFun 野 Fun 版，建議售價 92.8 萬元起。
分離式頭燈設計雖然放眼現今屢見不鮮，但對於 Luxgen 而言卻是相當大膽的嘗試。
分離式頭燈設計雖然放眼現今屢見不鮮，但對於 Luxgen 而言卻是相當大膽的嘗試。
全車四周所裝配的額外套件，均採用霧面防刮材質處理，增強其曠野視覺感受。
全車四周所裝配的額外套件，均採用霧面防刮材質處理，增強其曠野視覺感受。
車尾在套件上身後更加有層次。
車尾在套件上身後更加有層次。
除了標配 18 吋鋁合金輪圈，輪拱也同步因應 WildFun 身份而設定為多邊幾何造型。
除了標配 18 吋鋁合金輪圈，輪拱也同步因應 WildFun 身份而設定為多邊幾何造型。
2 Tone 顏色處理讓本車的懸浮感更加強烈。
2 Tone 顏色處理讓本車的懸浮感更加強烈。
WildFun 所給予 URX 的改變主要在外觀設計部分，但說實在變更幅度其實不小，包括前保桿、側裙、後保桿都增添了相當粗獷的外觀套件，雖然霧面的防刮塑料材質對於質感上的營造效果有限，但對比起先前所推出的特別款車型，WildFun 顯然有一種截然不同的粗獷視覺感。不過，我認為在感受上最特別的，在於本車的輪拱四側全數換成多角形護板，搭配 18 吋五輻雙切削式的鋁合金輪圈，確實也讓人為之一亮。

URX 的內裝並沒有因為 WildFun 身份而有任何額外配置。
URX 的內裝並沒有因為 WildFun 身份而有任何額外配置。
方向盤握感扎實可以說是 URX 在內裝鋪陳上的一大優點。
方向盤握感扎實可以說是 URX 在內裝鋪陳上的一大優點。
12.3 吋觸控螢幕可完整顯示各式車輛狀況與娛樂系統操控。
12.3 吋觸控螢幕可完整顯示各式車輛狀況與娛樂系統操控。
USB 提供手機連接、充電功能；可惜並無開放 Apple CarPlay 等智慧型手機互聯功能。
USB 提供手機連接、充電功能；可惜並無開放 Apple CarPlay 等智慧型手機互聯功能。
傳統儀錶在 URX 上已不復見，並且以抬頭顯示器取而代之。
傳統儀錶在 URX 上已不復見，並且以抬頭顯示器取而代之。
一如前述，WildFun 並沒有針對 URX 的內在鋪陳進行任何調整，仍然採用在台初次發表時的樣式。不過，取消傳統或數位儀錶佈局，而改以對稱式環艙造型輔以 HUD 抬頭顯示器的設計手法，放眼至 2022 年還是一點也不會顯老態。那大得誇張的 12.3 吋觸控螢幕，可讓使用者欲得知車輛各式狀況時一目瞭然，可惜的是，這套數位系統並不開放支援 Apple CarPlay、以及 Android Auto 等智慧型裝置互聯服務，僅供應手機鏡像連接，論數位化使用便利性來說，確實有待加強。不過，論及數位化，Luxgen 多年以來引以為傲的 AR View+ 行車 AR 影像系統，舉凡環車、底盤透視、車頭雙側、無盲點車側、360 度環景、後視 Live、甚或是開門防撞等等，都是相當實用，且操作順暢度依舊優異的配置，倘若將整體顯示的畫質提升，對於整體使用體驗相信會更好。

URX 標配 Luxgen Care 皮質座椅，主要強調整體乘坐舒適性。
URX 標配 Luxgen Care 皮質座椅，主要強調整體乘坐舒適性。
後座空間絕對算得上是 URX 的優勢之一。
後座空間絕對算得上是 URX 的優勢之一。
第二排後的座椅均可以按照需求進行傾倒，藉此創造更有餘韻的置物機能。
第二排後的座椅均可以按照需求進行傾倒，藉此創造更有餘韻的置物機能。
而本車標榜的空間機能與乘坐體感，因這並非是我們首次接觸 URX，在此就不多做贅述，但確實有些資訊，想要分享給預計會將本車納入口袋名單的您。URX 在邁入 2023 年式後，常販車型除了我們這次所試駕的 5 人 WildFun 外，其餘則包括 7 人 WildFun、5＋1 全景樂活、以及 7 人全景旗艦共計四款編成陣列，只有後面兩者配有伸縮式斜坡板，其餘較為入門的兩款車型，是完全不開放選配的。

本車依舊搭載一具 1.8 升直列四缸渦輪增壓引擎，具備 202 ps / 30.6 kgm 的峰值輸出。
本車依舊搭載一具 1.8 升直列四缸渦輪增壓引擎，具備 202 ps / 30.6 kgm 的峰值輸出。
變速箱則為 AISIN 六速手自排機制。
變速箱則為 AISIN 六速手自排機制。
想當年，會購入 URX 的客群，除了空間機能外，最為讚賞的應該是那不多不少剛剛好的，1.8 直四渦輪引擎搭配 Aisin 六速手自排變速系統的動力組合，202 ps / 30.6 kgm 要拖動 1,600 公斤上下的空車重簡直輕鬆寫意，輕踏油門即可給予駕駛人很及時、快捷的動力反應，當然，要說動力有多猛爆那叫「想太多」，但若是在全家滿載的情況下，要驅使 URX 上山下海是絕對沒有問題的，且軟性舒適的阻尼設定得宜，坑洞所造成的不規則彈跳微乎其微，也難怪有這麼一群消費者喜歡開著 URX 闖入大自然，享受野外露營的樂趣，可見品牌確實有在聆聽市場聲音。

URX 的底盤設置方向非常明顯，那便是以舒適、沈穩為主，提供十足家庭取向的駕乘體驗。
URX 的底盤設置方向非常明顯，那便是以舒適、沈穩為主，提供十足家庭取向的駕乘體驗。
1.8 渦輪配置所供應的出力要推動車重約莫在 1,600 公斤的龐然大物相當輕鬆。
1.8 渦輪配置所供應的出力要推動車重約莫在 1,600 公斤的龐然大物相當輕鬆。
如同本文標題，URX 是國內七座市場中，論價格、配備多寡、空間機能、甚或是最不重要的動力水平都有著不俗成績的複合式家庭取向產品。WildFun 套件的上身可說是為喜歡戶外生活的家庭族群多了一份購車誘因。而在品牌以 n7 之名過渡至將平價電動車作為未來營銷策略的現在，團隊還願意發揮國造優勢，及時為車輛設計做出優化、變更，實屬不易；期望 Luxgen 能夠繼續貫徹這份堅持，讓品牌在邁入電氣化世代後，得以在國際間持續被看見。

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