7-11「4大優惠」開跑！特大杯美式今起33元、滿200現折25

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至於消費者最關注的咖啡優惠也沒少，OPEN POINT行動隨時取今（7）日起開跑「慶中秋 秋饗時光」優惠，即日起至9月13日一連7天，CITY系列指定飲品組合價666元，包含精品拿鐵12杯、特大杯美式咖啡20杯、大杯拿鐵咖啡18杯、CITY CAFE脆酷摩卡14杯、黑糖珍珠撞奶16杯、經典純奶茶／四季春純奶青任選20杯都是666元，其中以特大杯美式（60元）最划算，相當於5.6折、平均單杯折後33元；消費者最常買的大杯拿鐵（55元）則是6.7折、平均單杯37元。
適逢每月7號現萃茶「一起品茶趣」，7-ELEVEN今（7）日限定一天在APP推出英式紅茶／四季春青茶任選買7送7限時活動，平均單杯18元；以及珍珠純奶茶5杯177元，約是6.4折、平均單杯35元。9月13日前APP另有「探索新美式」活動，大杯美式咖啡或大杯濃萃美式買10送8，現正咖啡荒的人不妨趁這波囤起來。
看好中秋小酌配串燒的需求，9月7日至10月4日每逢五六日，「酒BAR現打啤酒」、「現烤哈燒專櫃」商品任選第2件半價，7-ELEVEN今（7）起首度和啤酒頭釀造合作，在超過300間限定門市推出「古人的解渴之道」主題活動，引進用冬瓜茶、青草茶、酸梅湯為基底調製的獨特口味精釀啤酒，酒精濃度均為7.11%，在7-ELEVEN「酒BAR」獨家販售，同步推出「無三不成禮299元套組」，任選3瓶搭配「敬你一杯」帝王爵杯1入共299元，限量套組售完為止。
萊爾富今（7）日至9月20日連續兩周，針對會員祭出大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，且不限冰熱，若用HiPay綁聯邦信用卡結帳，再另外加送3杯，等於大冰美「買49送52」，折幅比買一送一5折還低。咖啡可寄杯存入Hi-Life VIP APP中，除了可跨店兌換，也能分享轉咖啡杯數給好友。