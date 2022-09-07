265萬起，Infiniti全新QX60七人座休旅正式上市，累積接單破百張

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Infiniti全新QX60自2022年8月3日預售接單以來，消費者反應熱烈，累計接單已超過百張(註2)，將於9月起陸續交車，為感謝廣大車迷對全新QX60的肯定與支持，僅管持續受晶片短缺與新台幣貶值，及新車進口成本上漲影響，Infiniti Taiwan仍希望以最超值的售價回饋消費者，特別向原廠爭取風尚款建議售價不調漲，維持預售價格265萬元；旗艦款更較預售優惠1萬元，建議售價279萬元，並可升級選配20萬元的Autograph極致六人座套件(註3)。
在接單狀況超乎預期下，部分車規車色已開始缺車(註4)，Infiniti Taiwan敬邀各位車主貴賓把握機會下訂，感受全新QX60日系極致七人座休旅的豪華魅力。
Infiniti全新QX60秉持以人為本的極致日式設計精神，使空間運用更顯靈活有餘，包含大面積全景天窗，將陽光、星空與美景盡收眼底；劇院式座椅設計為後排乘客創造前所未有的開闊視野，第二排座椅一鍵式彈性收移功能讓第三排乘客上下車時更顯從容與優雅。車室裝配頂級BOSE Performance 16 具揚聲器音響系統，創造宛如行動音樂廳的聽覺饗宴；全車更貼心配備多達7個USB充電埠(註5)，滿足所有乘客的充電需求，讓娛樂不斷電。全新QX60讓車輛不僅是移動工具，更是對全家人的極致寵愛，讓每段旅程滿載歡樂與笑容。
Infiniti全新QX60搭載ProPILOT智慧駕駛輔助科技，提供Level 2輔助駕駛功能(註6)，包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、LKA車道維持輔助系統、BSI盲點側撞預防系統、LDP車道偏移預防系統及10.8吋HUD資訊投影顯示等，透過以人為本的輔助系統建構主動安全防護，預想行駛時的各種狀況，全面預防行車過程中的潛在危險，全車更配備10具輔助氣囊及高剛性車體結構，堅實守護全家人的行車及乘坐安全，悠然享受每趟旅程(註7)。
Infiniti全新QX60以極致日式美學雕塑兼具流線動感與典雅大器的車身線條，搭配LED數位琴鍵頭燈與雙弓式水箱護罩攫取眾人目光，湧浪式車身設計與懸浮式車頂更創造前衛視覺美感。大面積皮革包覆的內裝透過不同材質的層層堆疊，展現前所未有的豪華質感。雙前座更擁有舒壓按摩椅附通風電熱功能(註8)，3種舒壓按摩模式，讓乘坐者將生活中的壓力完全釋放。
動力系統部分，全新QX60搭載連續14年獲得WardsAuto十大最佳引擎殊榮之VQ35 缸內直噴V6引擎(註9)，可輸出295hp最大馬力及366Nm最大扭力(註10)，即使七人滿座也能感受全新QX60所帶來的充沛動力與平穩舒適的駕馭及乘坐體驗。全新9速手自排變速箱，以綿密齒比的檔位設定讓動力輸出更加平順，更標配智慧型四輪傳動系統，主動監測並調整四輪的動力分配，確保穩定操控與絕佳循跡性，完美展現動、靜皆自在的移動藝術，讓全家人的旅程有如行雲流水般的順暢與美好。
QX60上市的同時，Infiniti Taiwan也首次於全新QX60導入象徵品牌工藝結晶的Autograph極致六人座套件，以極致黑車頂雙色車身設計，凸顯獨樹一格的不凡品味。為創造極致豪華的車室氛圍，中控台以菱格紋皮質包覆，搭配Semi-Aniline真皮菱格紋座椅，並以第二排Captain Seats配置創造尊榮乘坐體驗，為極致豪華的層峰消費者帶來品味展現及豪華享受的最佳選擇。
以客為尊 從賞車到交車的極致尊榮體驗
自1989年創立以來，Infiniti品牌秉持以人為本─以顧客為中心，提供消費者完整的購車體驗。本次搭配全新QX60上市，並以日本文化Omotenashi(盡心款待) 的精神為出發點，推出全新極致尊榮體驗服務，從消費者走進展示中心開始，到購買與擁有的過程，都能感受到驚喜與愉悅的體驗，其中包含(註11)：
1. Infiniti專屬飲品：提供不同設計的品牌標識拿鐵，展現品牌的設計細節。
2.個人化的Infiniti感謝手寫卡片：針對每一位試駕、交車和首次保養服務的顧客撰寫個人化的手寫卡片，以有溫度的服務，創造難忘的體驗。
3.尊榮揭車儀式：以專屬的品牌揭車布，替顧客的全新Infiniti愛車進行揭車儀式，創造與愛車第一次接觸的雋永深刻回憶。
4. Infiniti專用交車解說手套：將車輛視如精品般對待，凸顯專業態度並創造尊榮感。
5.紀錄值得分享的時刻：在顧客自在且允許的前提下，為顧客捕捉諸如交車和試駕過程中美好的時刻，並透過動態影片及照片的搭配，完整捕捉每個難忘時刻。
即日起Infiniti Taiwan竭誠歡迎消費者蒞臨全台Infiniti展示中心，感受全新QX60日系極致七人座休旅的獨特魅力，也竭誠歡迎心動的消費者把握機會入主成為 QX60 車主。詳情請參閱官方網站www.infiniti.com.tw或電洽 Infiniti Taiwan 免付費服務專線 0800-333-399 查詢(註12)。
| 車款規格
| 建議售價
| Infiniti QX60 AWD風尚款
| 265萬元
| Infiniti QX60 AWD旗艦款
| 279萬元
| Autograph極致6人座套件(旗艦款專屬選配)
| 選配價20萬元
註1：ProPILOT智慧駕駛輔助科技(包含LKA車道維持輔助系統、世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、BSI盲點側撞預防系統、LDP車道偏移預防系統及RCTA後方側向車流警示系統)及其他安全性系統功能之規格配備作動可能有其條件限制及安全警告，商品規格說明受限於廣告篇幅亦可能未盡完整，消費者於購買前請務必洽各Infiniti Taiwan展示中心或至Infiniti官網詳閱相關說明，或參閱使用手冊或配備說明書。
註2：依據Infiniti Taiwan內部接收累計至2022年9月6日止之訂單統計。
註3：
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本車型提供Autograph極致六人座套件及其他配備之顏色、規格等以實車為準，並皆由Infiniti Taiwan指定，不得要求更換其他顏色、配件或折抵現金；配備之作動條件限制及安全警告與商品規格說明，受限於廣告篇幅而未盡完整；另QX60售價會因車輛選配用品、套件不同而有所變更。詳情請洽各Infiniti Taiwan展示中心或至Infiniti官網詳閱相關說明，或參閱使用手冊或配備說明書。
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本新聞稿所載車價為建議售價，金額皆為新台幣；車輛之規格、配備及車色以實車為準。Infiniti Taiwan保有隨時變更及解釋本專案之權利。