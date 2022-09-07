賴瑞貓咪換鏟屎官！迎接英國新首相 趣味發言逗樂國民
有「英國第一貓」、「首席捕鼠官」等稱號的虎斑貓賴瑞（Larry the cat），當地時間6日也跟英國民眾一起迎來新任首相特拉斯（Liz Truss），特拉斯成為牠的第4任「鏟屎官」，賴瑞在首相府10餘年，已見證了卡麥隆（David Cameron）、梅伊（Theresa May）、強生（Boris Johnson）等人的治國經歷。
綜合外媒報導，原本是街貓的賴瑞，有幸被動物救援組織「巴特西貓狗之家」（Battersea Dogs & Cats Home）收容，2011年，時任首相的卡麥隆為了解決官邸鼠患而領養賴瑞，任命牠為首相府的首席捕鼠官，多年來深受民眾喜愛。
有趣的是，在新首相出爐後，賴瑞也在推特上「表示」，牠確認強生已經搬離官邸，還說牠已經「告訴」特拉斯，自己在強生甫上任時說過的話，就是要努力工作、遵守規則、尊重他人、不對民眾撒謊，希望特拉斯能比強生更聽進去這些話。
不僅如此，在強生於7月終於因朝野逼宮，終於宣布辭職的當天，賴瑞也曾在推特上打下：「第一，我不是強生的貓；第二，強生像所有首相一樣，只是唐寧街的臨時居民；第三，我永遠住在這裡，而強生終於走了，我還在；第四，我懂這一切都很尷尬，但很快就會結束」，擬人化的逗趣發言讓不少英國人莞爾。