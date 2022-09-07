買NFT換鑽戒名錶！連千毅再涉洗錢詐欺 檢諭令20萬交保
知名直播主連千毅涉嫌販賣詐欺NFT商品，他先前保證NFT上市後，可以兌換GIA等級鑽石、百達翡麗名錶，不過遭到四寶辣媽直播主指控「連千毅的NFT已下架，所以我們的錢都不見了？」，昨天（6日）中午，連千毅與其合夥人、員工等3人，分別在住處遭逮，刑事局同時也查扣大量名錶、鑽戒、iPhone手機，不過這些物品經查後全為假貨，而今天（7日）凌晨檢方複訊後，諭令連千毅20萬元交保，另外3人則分別以5萬到10萬交保。
YouTuber「勾起你心中的惡」日前爆料，連千毅發行的NFT有詐騙嫌疑，兩人戰火一觸即發，在網路上連日互嗆，隨後四寶辣媽直播主也指控「連千毅NFT已下架」，並PO出兩張購買連千毅NFT照片，顯示該NFT價格為0元，甚至被標上紅字「已下架」且無法進行交易。
當時Mini蝶崩潰抱怨，「所以我們的錢都不見了」，認為自己投資金額付諸流水，和其他血本無歸的投資人，一起報案揚言要討回公道；對此，連千毅回覆是遭NFT交易平台下架，已向系統申訴，等待回覆即可重新上架。
刑事局警方昨天會同新北市蘆洲分局，在下午一點半左右，前往新北市五股連千毅平時直播的地方，帶走包括連千毅、31歲楊姓合夥人、25歲楊姓合夥人及21歲徐姓員工等4人，並查扣NFT發行商業文件及相關電腦主機，以及大量名錶、鑽戒、iPhone手機，且通通是假貨；對此，連千毅接受偵訊時，僅供稱「我只是代言，其餘部分均不知情」。（編輯：陳苾暐）