COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

買NFT換鑽戒名錶！連千毅再涉洗錢詐欺　檢諭令20萬交保

▲▲連千毅涉嫌販賣詐欺NFT商品，他先前保證NFT上市後，可以兌換GIA等級鑽石、百達翡麗名錶，不過遭到四寶辣媽直播主指控「NFT已下架，我們的錢都不見了？」。（圖／連千毅臉書）（圖／連千毅臉書）
▲▲連千毅涉嫌販賣詐欺NFT商品，他先前保證NFT上市後，可以兌換GIA等級鑽石、百達翡麗名錶，不過遭到四寶辣媽直播主指控「NFT已下架，我們的錢都不見了？」。（圖／連千毅臉書）（圖／連千毅臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-07 07:08:122022-09-07 08:48:28

知名直播主連千毅涉嫌販賣詐欺NFT商品，他先前保證NFT上市後，可以兌換GIA等級鑽石、百達翡麗名錶，不過遭到四寶辣媽直播主指控「連千毅的NFT已下架，所以我們的錢都不見了？」，昨天（6日）中午，連千毅與其合夥人、員工等3人，分別在住處遭逮，刑事局同時也查扣大量名錶、鑽戒、iPhone手機，不過這些物品經查後全為假貨，而今天（7日）凌晨檢方複訊後，諭令連千毅20萬元交保，另外3人則分別以5萬到10萬交保。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲連千毅NFT涉嫌詐欺。（圖／翻攝畫面）
▲刑事局同時也查扣大量名錶、鑽戒、iPhone手機，不過這些物品經查後全為假貨。（圖／翻攝畫面）
YouTuber「勾起你心中的惡」日前爆料，連千毅發行的NFT有詐騙嫌疑，兩人戰火一觸即發，在網路上連日互嗆，隨後四寶辣媽直播主也指控「連千毅NFT已下架」，並PO出兩張購買連千毅NFT照片，顯示該NFT價格為0元，甚至被標上紅字「已下架」且無法進行交易。

▲連千毅遭逮，警方並查扣了大量手錶與鑽石，但經查全是假貨。（圖／翻攝畫面）
▲連千毅遭逮，警方並查扣了大量手錶與鑽石，但經查全是假貨。（圖／翻攝畫面）
當時Mini蝶崩潰抱怨，「所以我們的錢都不見了」，認為自己投資金額付諸流水，和其他血本無歸的投資人，一起報案揚言要討回公道；對此，連千毅回覆是遭NFT交易平台下架，已向系統申訴，等待回覆即可重新上架。

刑事局警方昨天會同新北市蘆洲分局，在下午一點半左右，前往新北市五股連千毅平時直播的地方，帶走包括連千毅、31歲楊姓合夥人、25歲楊姓合夥人及21歲徐姓員工等4人，並查扣NFT發行商業文件及相關電腦主機，以及大量名錶、鑽戒、iPhone手機，且通通是假貨；對此，連千毅接受偵訊時，僅供稱「我只是代言，其餘部分均不知情」。（編輯：陳苾暐）


女兒慘遭「當街潑屎」！憤怒老爸同手法報復　判決結果曝

屏東惡男「挖眼」又砍人！檢認量刑過輕上訴　二審判決曝

連千毅涉NFT詐騙遭逮！被捕關鍵曝光　警方發現神秘手機

下狠手殺弟分屍　大哥認了「手腳丟垃圾車」：他借錢不還

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀