中俄簽署協議！天然氣出口結算　改用人民幣和盧布

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）近日指控，西方針對俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的制裁，是導致天然氣無法經由北溪1號（Nord Stream 1）管線輸往歐洲的元兇，甚至放話說將繼續關閉北溪天然氣供應管道，直到西方解除制裁為止，似乎並不怎麼擔心失去歐洲市場的問題。其實自從西方對俄國實施制裁以來，俄國能源獲利不減反增的消息時有所聞，一方面是因戰爭、通膨等多重因素推高能源價格，另一方面也不排除是俄國並不缺人向它購買。
綜合《半島電視台》、《莫斯科時報》等外媒報導，俄羅斯能源巨頭、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）6日表示，已經與中國石油天然氣集團（CNPC）簽署一項協議，將開始以人民幣和盧布，而非美元，來支付天然氣供應費用，這凸顯在俄國因烏克蘭受到歐美的經濟制裁後，莫斯科正尋求與北京建立更密切的關係。
俄羅斯天然氣工業股份公司負責人阿列克謝米勒（Alexei Miller）指出，新的支付機制是一種「互利、及時、可靠、實用」的解決方案，也將成為其他公司的典範。雙方還就「西伯利亞力量-2」號天然氣管線、「東方聯盟」輸氣管道等項目進行討論，研究從俄羅斯通過遠東航線，向中國供應天然氣，促進2國更廣泛合作之可能。
報導指出，這類事件是俄羅斯減少對美元、歐元等貨幣依賴的一部分，莫斯科近期也一直致力於與中國和其他非西方國家，建立更密切的經濟聯繫。
在莫斯科與西方關係惡化的情況下，俄羅斯已將不少天然氣出口量轉向中國，Gazprom今年7月曾表示，每天流向中國的天然氣流量達到創紀錄水平，光是今年上半年，就向中國輸送了104億立方公尺的天然氣。此外，俄羅斯在入侵烏克蘭前夕，簽署了一項價值375億美元、深具意義的協議，內容是延長向中國供應天然氣，也被視為是對西方反制的提前鋪路。