朱立倫舌戰德媒記者　疑似被激怒說「謝謝時間到了」

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除了夏立言訪中，朱立倫還被問到訪美時主張九二共識是「沒有共識的共識」等敏感話題，記者詢問朱立倫是否會因九二共識隱含「一個中國」的想法，因此要把它丟入歷史灰燼？並提醒朱立倫「台海兩岸有兩種截然相反的觀點，是對話解決不了的核心問題。習近平堅持希望與台灣統一，並很清楚地拒絕排除使用武力。」朱立倫指出，應該盡所能避免衝突和戰爭，會遵守中華民國憲法，並強調大部分的台灣人民希望維持現狀，國民黨是一個維持現狀的政黨。
記者再度提問：「但這並没有體現在國民黨的支持度上，對嗎？最新的數據顯示你的政黨支持率已經下降到14%」，朱立倫隨即駁斥：「不要給我們任何從民意調查中得到的錯誤信息。我們的民意調查仍然可以看到...」還沒等朱立倫說完，記者表明這是來自「受人信賴的政大民調」。朱立倫再次反駁：「不不不，你可以看到最近民調，國民黨比起民進黨，民調還在上升」，「選舉是最好的民意調查，對嗎？」記者則又開門見山問朱立倫：「你會競選總統嗎？」
根據雙方英文對談內容，記者原本是問：「Would you be standing Mr. Chu？」朱立倫先答覆：「ya,I...」；記者接著再問：「Would you be standing for president？」朱立倫改口：「no,I want to tell you...」試著拉回選舉話題：「你會看到即將到來的選舉就是最好的民意調查」。記者又問：「你指的是？」，朱立倫回答：「我們會贏得選舉」，記者追問是地方選舉嗎？朱立倫突然中斷專訪並表示：「非常感谢，謝謝你的採訪。時間到了，謝謝」，訪問便在尷尬的氛圍中結束。
新聞來源為Newtalk 新頭殼