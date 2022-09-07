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朱立倫舌戰德媒記者　疑似被激怒說「謝謝時間到了」

▲ 國民黨主席朱立倫接受德國之聲專訪，疑似動怒。（圖／新頭殼）
▲ 國民黨主席朱立倫接受德國之聲專訪，疑似動怒。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2022-09-07 12:49:19

中共在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後展開軍演之際，國民黨副主席夏立言堅持訪中還被中國官員當面灌輸「對台軍演是正義之舉」，引發批評聲浪。國民黨主席朱立倫8月30日接受德國之聲專訪，德國之聲9月6日刊出專訪內容，朱立倫重申夏立言有表達台灣人的聲音。而德國之聲記者詢問朱立倫是否會競選總統，朱立倫則說：「國民黨會贏得選舉」，該記者要進一步詢問是否是指地方選舉時，朱立倫疑似被激怒，馬上打斷對話，告知「時間到了」後結束專訪。

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記者在專訪中向朱立倫問及主席夏立言訪中一事時直言：「不明白為什麼作為一個台灣的在野黨，你要與中國官員談論這些你無法控制的事情，你能得到什麼成果？」朱立倫表示他主要的目的是傾聽在中國台人的心聲，該記者又糾正朱立倫：「我問的是與中國官員的會談，不是台灣民眾」。朱立倫則回應，他向中國官員提到ECFA要繼續下去，這就是國民黨的目的，以及表達台灣人反對中國採取軍事行動的聲音，朱立倫並宣稱：「我們一項一項都真正做到了。」

除了夏立言訪中，朱立倫還被問到訪美時主張九二共識是「沒有共識的共識」等敏感話題，記者詢問朱立倫是否會因九二共識隱含「一個中國」的想法，因此要把它丟入歷史灰燼？並提醒朱立倫「台海兩岸有兩種截然相反的觀點，是對話解決不了的核心問題。習近平堅持希望與台灣統一，並很清楚地拒絕排除使用武力。」朱立倫指出，應該盡所能避免衝突和戰爭，會遵守中華民國憲法，並強調大部分的台灣人民希望維持現狀，國民黨是一個維持現狀的政黨。

記者再度提問：「但這並没有體現在國民黨的支持度上，對嗎？最新的數據顯示你的政黨支持率已經下降到14%」，朱立倫隨即駁斥：「不要給我們任何從民意調查中得到的錯誤信息。我們的民意調查仍然可以看到...」還沒等朱立倫說完，記者表明這是來自「受人信賴的政大民調」。朱立倫再次反駁：「不不不，你可以看到最近民調，國民黨比起民進黨，民調還在上升」，「選舉是最好的民意調查，對嗎？」記者則又開門見山問朱立倫：「你會競選總統嗎？」

根據雙方英文對談內容，記者原本是問：「Would you be standing Mr. Chu？」朱立倫先答覆：「ya,I...」；記者接著再問：「Would you be standing for president？」朱立倫改口：「no,I want to tell you...」試著拉回選舉話題：「你會看到即將到來的選舉就是最好的民意調查」。記者又問：「你指的是？」，朱立倫回答：「我們會贏得選舉」，記者追問是地方選舉嗎？朱立倫突然中斷專訪並表示：「非常感谢，謝謝你的採訪。時間到了，謝謝」，訪問便在尷尬的氛圍中結束。



新聞來源為Newtalk 新頭殼


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