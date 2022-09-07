和好是假的？連千毅遭捕「娜美妻首發聲」 爆出神棍內幕
直播主連千毅因涉嫌販賣爭議NFT商品遭提告詐欺洗錢，6日遭逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦，今（7）日凌晨檢方複訊後，諭令連千毅20萬元交保，另外3人則分別以5萬到10萬交保。不過，另外備受討論的是，日前連千毅與娜美妻傳出婚變，後來單方面宣稱和好，怎料連千毅遭到逮補之後，老婆突然在Instagram寫下「說個笑話」，一席話再度讓外界關注。
根據《TVBS》報導，在連千毅出事之後，先前與連千毅鬧出婚變的娜美妻在Instagram限時動態發文，一開頭就表示要說個笑話，並表示「有一家人非常迷信，但由於尊重個人信仰，我從來不去批評」。
話鋒一轉，她突然說「但神明跟神棍說他老婆外面有男人，然後他今年要走大運賺大錢，現在看來怎麼覺得有點諷刺呀？」整段話雖然沒有指名道姓，但因前陣子石帕玉與連千毅發生婚變衝突，連千毅因為一雙黑絲襪，被老婆指控嫁禍偷吃，以及昨天遭警方逮補疑似有更多內幕，不過離奇的是，限時動態僅PO出約3分鐘，娜美立刻又刪文，引起關注。
而目前連千毅NFT案件，刑事局警方昨天會同新北市蘆洲分局，在下午一點半左右，前往新北市五股連千毅平時直播的地方，帶走包括連千毅、31歲楊姓合夥人、25歲楊姓合夥人及21歲徐姓員工等4人，並查扣NFT發行商業文件及相關電腦主機，結果調查大量名錶、鑽戒、iPhone手機，通通是假貨；對此，連千毅接受偵訊時，僅供稱「我只是代言，其餘部分均不知情」，全案仍有待查清。（編輯：張嘉哲）