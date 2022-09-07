台積電跌13元！台股早盤跌逾250點 唯鋼鐵股走揚
十年期美債殖利率飆升，美股四大指數昨（6）日皆走跌，其中費城半導體指數跌逾1%。台北股市今（7）日開低走低，權值股台積電早盤跌13元，領跌大盤早盤跌250多點，下殺來到14417點，跌幅1.7%。其他重要電子股也倒一片，聯發科、鴻海、國巨、日月光都跌1到2%，而今日盤面焦點為部分光學鏡頭族群與蘋概股稱在盤上，鋼鐵股則表現亮眼，最高漲幅6到7%。
美股道瓊指數6日下跌173.14點，或0.55%，收31145.3點；那斯達克指數下跌85.95點，或0.74%，收11544.91點；標普500指數下跌16.07點，或0.41%，收3908.19點；費城半導體指數下跌27.8點，或1.07%，收2571.5點。
受到美股影響，台北股市今日開盤跌119.34點，加權股價指數以14557.86點開出，早盤一度跌超過250點，下殺來到14417點，跌幅1.7%。權值股台積電早盤跌13元，來到476元，跌幅2.55%。聯電也腳軟跌1.8%，來到39.2元。其他晶圓代工如世界先進與力積電都跌2%以上。半導體概念股也弱勢一片綠油油，環球晶、漢磊、中美晶、昇陽半導體都跌2到3%。
其他重要電子股，聯發科弱勢跌2.7%，來到612元。鴻海跌近1%，來到107.5元。南亞科、華碩、群創、和碩、緯創、國巨、旺宏跌1到2%，日月光跌超過3%。而今日盤面焦點在鋼鐵股，新鋼、新光鋼漲6%以上，佳大、海光、威致、美亞、中鴻、官田鋼、燁興、志聯漲2到5%之間。而iphone即將發表新機，部分蘋概股相對強勢，如亞光、瑞儀、致茂、大立光、玉晶光都在盤上的位置。