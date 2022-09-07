連千毅落難！長瀨昆妮遭網嗆聲：老闆賣假貨妳不知情嗎？
直播主連千毅因涉嫌涉嫌販賣爭議NFT商品，昨（6）日新北地檢署指揮刑事局偵四大隊，兵分多路到新北市蘆洲、五股、三重地區逮捕連千毅等涉案3人，同時查扣大量名錶、鑽戒、iPhone手機，結果竟全是「假貨」，警方初步判斷價值僅約數百元；今天凌晨檢方複訊後，諭令連千毅20萬元交保。連千毅又出事，而一直擔任連千毅直播助理與秘書的長瀨昆妮，也遭到網友質疑「老闆賣假貨你不知情嗎？」個人臉書湧入許多批評留言。
據了解，連千毅在直播中經查秀出各種高價手錶、鑽石、奢侈品等物，並聲稱如果購買他的NFT，便可以跟他兌換這些商品，但昨天警方調查卻發現，所謂的「限量鑽石」竟是中國山寨人工鑽石，而iPhone 13也是展示用的塑膠模型機，賓利手錶則是來自對岸的貼牌商品。對於捲入NFT詐騙與被起出滿滿假貨，連千毅則是供稱自己只是代言，其餘部分都不知情。
連千毅落難，許多網友第一時間想到長期擔任連千毅直播助理與秘書的長瀨昆妮，紛紛跑去長瀨昆妮個人臉書留言質疑，「老闆賣假貨你不知道？」、「為什麼你沒有被抓？」、「連千毅是詐騙集團，不要再跟著他」、「老闆出事了！牛牽到美國也是牛」、「不要再跟連一起工作啦！不然有天妳會被害到」。
長瀨昆妮是日本華僑，擁有甜美容顏、32F魔鬼身材及嬌滴滴奶音，原本身份是日文老師兼JKF女郎，但與連千毅合作之後，連千毅助理與秘書的形象深入人心，被封為「連千毅女郎」。如今連千毅被捕，長瀨昆妮尚未對此公開發言，對老闆落難維持沈默。（編輯：倪浩軒）