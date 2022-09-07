蘋果發表會倒數1天！新機iPhone 14「五大預測」搶先看

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傳聞iPhone 14系列配置A16晶片，取消叫好不叫座的小尺寸iPhone mini產品線，改以6.7吋iPhone 14 Max取代，但也有一說會命名為iPhone 14 Plus。另有分析師指出，由於iPhone 14 Max的面板供貨量不足、產能也受限，未來上市後，該機型的出貨量可能會比其它機型低，意味著iPhone 14 Max將成為最難搶的機型。
2、首次取消「瀏海」
維持4款機型，包含6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Max，以及Pro系列的6.1吋iPhone 14 Pro、6.7吋iPhone 14 Pro Max。Pro系列的雙生機會可能會剪掉使用相當久的瀏海螢幕，改為開雙小孔類似驚嘆號設計。
3、首次升級到「4800萬畫素」
主鏡頭有機會從祖傳的1200萬畫素升級到4800萬畫素，但只會配置在iPhone 14 Pro和6.7吋iPhone 14 Pro Max兩款機型上，且超廣角相機的單位像素面積將從 iPhone 13的1.0µm 提升到 1.4µm，µm數字越大，代表每個像素的面積更大，收集光源的能力就會上升，可以預料超廣角夜拍品質的提升。
4、首次配置「衛星通訊」
從蘋果發表會的邀請函由點點星空拼出的蘋果LOGO來看，外界議論很有可能加入衛星通訊。日前分析師郭明錤也指出，iPhone 14已完成衛星通訊測試，但至於會不會使用還是要看蘋果的決定。有了衛星通訊後，當用戶在緊急狀態下失去行動網路時，會自動連上低軌道衛星，或是透過SOS緊急服務功能傳送給緊急救援電話，也可透過「訊息」發送求救訊號。
5、首次有「隨顯功能」
之前就有開發者發現，在iOS 16的測試版發現了AOD隨顯螢幕功能，但AOD隨顯功能可能只會在iPhone 14 Pro和 iPhone 14 Pro Max使用，讓螢幕永遠顯示時間、日期、小工具等資訊，用戶不需要喚醒或點亮螢幕就能查看資訊。