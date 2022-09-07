環島去／網友激推「6大體驗」清單：必到「四極點」打卡

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長途旅程中少不了吃美食來補充體力，許多人都夢想吃遍各地美食，因此在環島旅行文章分享中，夜市也成為重要角色之一，經常進入環島旅客的美食分享清單中，相關討論包括「基隆夜市有很多中南部吃不到的口味」、「旱溪是我覺得台中最好吃的夜市」，網友也笑說：「發現幾乎每天環島都是以夜市美食當結尾」。
此外，不少環島新手會以「打卡拍美照」作為路線規劃，台灣「四極點」更是熱門選擇，創造屬於自己的小瘋狂。四極點分別是極東點：新北貢寮的三貂角燈塔、極西點：台南七股的國聖港燈塔、極北點：新北石門的富貴角燈塔、極南點：屏東恆春的鵝鑾鼻燈塔。在「機車環島」請益文中，就有不少留言推薦：「四極點的路線不錯，有個小目標」、「四極點，大家環島時可以去打卡簽到」，表示打卡蒐集地標除了拍美照，也能累積滿滿的成就感。
另一方面，「體驗人文風情的」主題式環島也受到民眾關注，其中不少人分享自己「喜歡到老街感受當地的人文風情氛圍」，在地點選擇上，紛紛推薦「文化園區可以體驗的東西很多」、「喜歡人文可以考慮在台南多待一點時間，覺得台南滿多有文化的點可以去」，走在生活步調慢的老城中，更能放鬆身心，若是路過廟宇，不妨順便去走走祈求平安，保佑旅途一路順利，也可感受當地人文。