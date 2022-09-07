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環島去／網友激推「6大體驗」清單：必到「四極點」打卡

▲環島是許多人的人生必做清單之一，其中到台灣「四極點」打卡更是經典的行程體驗。（圖／商執一提供）
▲環島是許多人的人生必做清單之一，其中到台灣「四極點」打卡更是經典的行程體驗。（圖／商執一提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-07 10:25:20

「環島」被許多人列為人生必做清單，但對於第一次環島的新手來說，行程規劃是一大難題。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，關於環島旅行體驗的網路聲量表現，分析最受網友熱議的環島必做6大體驗排行，其中眾人激推環島新手必完成「四極點」打卡行程。

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觀察網路上對於環島必做體驗的相關討論，發現「風景」還是許多民眾的環島重點，不少網友提及：「最愛蘇花公路旁的太平洋」、「最棒路線是逆時針環島，晴天台東海岸線超讚」，可見東部海岸的高人氣，也有民眾說道：「我都走浪漫台3線，感受被山林擁抱著的氣息」，推薦喜歡山林的朋友也可參考山線的公路，而體驗完環島的民眾也大讚：「對台灣的風景感到讚嘆跟佩服」、「環島完才知道原來台灣這麼美」。

▲環島方式多，徒步行走、騎單車、搭大眾運輸工具，或是自駕機車、汽車環島，各有適合路線可選擇。（圖／民眾提供）
▲環島方式多，徒步行走、騎單車、搭大眾運輸工具，或是自駕機車、汽車環島，各有適合路線可選擇。（圖／民眾提供）
長途旅程中少不了吃美食來補充體力，許多人都夢想吃遍各地美食，因此在環島旅行文章分享中，夜市也成為重要角色之一，經常進入環島旅客的美食分享清單中，相關討論包括「基隆夜市有很多中南部吃不到的口味」、「旱溪是我覺得台中最好吃的夜市」，網友也笑說：「發現幾乎每天環島都是以夜市美食當結尾」。

此外，不少環島新手會以「打卡拍美照」作為路線規劃，台灣「四極點」更是熱門選擇，創造屬於自己的小瘋狂。四極點分別是極東點：新北貢寮的三貂角燈塔、極西點：台南七股的國聖港燈塔、極北點：新北石門的富貴角燈塔、極南點：屏東恆春的鵝鑾鼻燈塔。在「機車環島」請益文中，就有不少留言推薦：「四極點的路線不錯，有個小目標」、「四極點，大家環島時可以去打卡簽到」，表示打卡蒐集地標除了拍美照，也能累積滿滿的成就感。

▲到台灣「四極點」打卡是熱門的環島目標。（圖／翻攝Google地圖）
▲到台灣「四極點」打卡是熱門的環島目標。（圖／翻攝Google地圖）
另一方面，「體驗人文風情的」主題式環島也受到民眾關注，其中不少人分享自己「喜歡到老街感受當地的人文風情氛圍」，在地點選擇上，紛紛推薦「文化園區可以體驗的東西很多」、「喜歡人文可以考慮在台南多待一點時間，覺得台南滿多有文化的點可以去」，走在生活步調慢的老城中，更能放鬆身心，若是路過廟宇，不妨順便去走走祈求平安，保佑旅途一路順利，也可感受當地人文。

▲環島旅行必做體驗網路聲量排行。（圖／Social Lab提供）
▲環島旅行必做體驗網路聲量排行。（圖／Social Lab提供）

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