台灣2021受理發明專利申請創7年新高　半導體件數最多

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COVID19疫情爆發後，外國人發明專利申請銳減，使得台灣在2020年的總申請量減少，2021年轉為正成長，年增5.3%；WIPO則受惠於中國的申請量大幅成長，2020年總申請量仍增加3.6%，其後於2021年3月、9月後兩度下滑，2021年年增率減緩至0.9%。
根據經濟部的統計資料顯示，2021年，台灣發明專利申請以「半導體」領域，共6360件居首，申請件數大幅成長19.6%，表現突出；WIPO以「運算科技」2萬6092件最多，增加7.2%。
台灣與WIPO前10大技術領域，均包含「半導體」、「運算科技」、「電子機械能源裝置」、「視聽科技」、「測量」及「藥物」等6個領域。
透過經濟部進一步比較發現，台灣發明專利申請首位的「半導體」，占比12.9%，遠高於WIPO排序第10、占比3.2%，顯示「半導體」在台灣具技術優勢；至於WIPO排序前3大的「數位通訊」、「醫療技術」，則未進入我國前10大。
主要國家在台灣申請專利側重「半導體」、「運算科技」及「有機精密化學」；在WIPO則重視「運算科技」、「數位通訊」及「電子機械能源裝置」。
台灣主要申請國家中，無論是國內，還是國外如日本、美國、南韓均於「半導體」領域申請最多，占比12.0至18.3%。而中國、德國，則分別以「運算科技」領域、「有機精密化學」領域為最大宗，其前3大技術領域均不包含「半導體」。
WIPO部分，中國、美國申請最多的技術領域為「運算科技」，南韓為「數位通訊」領域，日本、德國為「電子機械能源裝置」領域，其前三大技術領域均不包含「半導體」。
此外，經濟部資料提到，台灣的「藥物」於2021年以1616件晉升排序至第10，年增率26.3%，「生物科技」也上升19.1%，「醫療技術」繼2020年大幅成長後，2021年件數持平。
WIPO的「醫療技術」雖排序第3，但「藥物」年增率12.8%，超越「生物科技」及「醫療技術」。台灣與WIPO前10大技術領域，均以「藥物」成長幅度最高。
值得一提的是，2021年，台灣申請人以台積電1950件位居第一，其次是高通公司845件、應材公司758件，排序第10的工研院392件是唯一的研究機構。
WIPO申請人則以華為公司6952件居首，其次為高通公司3931件、三星電子3041件，前10大申請人均為企業，而高通公司及三星電子同時是台灣及WIPO前10大申請人。
經濟部表示，2021年台灣前10大申請人中，台積電、高通公司、應材公司、三星電子、東京威力、友達光電、鎧俠公司等7家，均為「半導體」領域的前10大申請人。
WIPO前10大申請人中，華為、高通、三星電子、ＬＧ電子、廣東歐珀及ＬＭ艾瑞克生等6個申請人，均在「數位通訊」領域申請最多，其他像是三菱電機在「熱處理及裝置」領域布局多，京東方在「半導體」領域占比最高，松下知識產權側重「電子機械能源裝置」領域，索尼公司在「運算科技」領域占比第一。