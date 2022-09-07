土城國中髮禁遭投訴　青民協籲新北教育局督導改善

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青民協於上週開學再度接到多位土城國中新生投訴，學校發給國一學生新版的學生手冊中標示，「男生瀏海不接觸眉毛、兩側頭髮不覆耳、不留鬢角，後方頭髮須上推」、「女生瀏海不接觸眉毛，長髮過肩需綁起馬尾」的髮禁條文。
今年畢業的張同學提到，「學校通常利用段考後的朝會進行檢查，生教組長會親自壓你的瀏海確認有沒有覆眉。」張同學說，在校期間就有許多學生向教育局投訴，沒想到學校卻交給教育局不同版本的服儀規定，企圖規避監督，希望教育局督學實地到校隨機抽訪國三學生，就可以知道過去2年學校到底有沒有在執行髮禁。
青民協指出，土城國中對於髮禁檢查不通過或服儀被登記的學生，會被「實施才藝班」，要求被登記的學生下午4點集合，6點點名後才能離開，2個小時間主要讓學生抄心經、課文，缺席的話將會被記警告處分。
國三的李同學提到，「才藝班在做的事情，很多時候是要抄心經或課文2小時，既浪費時間又毫無意義，學生也不會在這個過程中反省到什麼，只是越寫越氣憤，憑什麼學校違反教育部法規在先，卻是學生要被處罰。」
青民協表示，學校企圖利用AB版服儀規定，欺騙教育局、規避審查，呼籲新北市教育局確實要求土城國中說明經過；對於本次土城國中違法髮禁又欺騙主管機關的情事，教育局應追究行政責任、懲處失職行政人員。
青民協強調，教育部、地方主管機關不應只是坐在辦公室內審查各校校規、服儀規定，應實際入校，透過學生抽訪、問卷等方式，確實了解學校是否有違法之情事，勿讓學生權益不斷受到侵害。