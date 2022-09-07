攜毒潛入民宅偷釣竿遭壓制 男辯稱「我是被推進來的！」
高雄1名蕭姓男子才因涉嫌機車竊盜案被警方查獲送辦，日前又趁深夜潛入民宅，翻找財物時遭屋主父子發現合力將其壓制在地報警，轄區鼓山派出所獲報趕往處理，蕭男竟辯「我是被推進來的」，否認潛入他人住宅，讓員警哭笑不得，同時警方在搜身查獲0.23公克安非他命，全案依竊盜及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
鼓山分局鼓山派出所警員官彥甫、曾子嘉於9月4日凌晨0時許獲報在鼓山區河邊街有宵小侵入民宅，員警到場發現無故侵入他人住宅的蕭男已經被屋主父子壓制在地，立即上銬、搜身以確保安全。
鼓山所副所長梁晃源表示，屋主兒子表示當時正要入睡，突然聽到樓下倉庫有聲響，立即與父母悄悄下樓，只見倉庫裡被人翻箱倒櫃一片狼藉，四處查看並沒有人在場，懷疑竊嫌就躲在廁所內，合力將廁所門打開，躲在裡面的蕭男自知被發現了，身揹得手的兩把釣竿奮力一搏往外衝出，卻仍被父子倆攔下，並壓制在地。
梁晃源指出，員警將蕭男帶返所後再次搜身，意外在他左邊口袋搜出一包白色粉末，經檢測確認係二級毒品安非他命(毛重0.23公克)，經調查，44歲的蕭男平日打零工維生、居無定所，日前才因竊取機車遭警送辦，卻仍然不思改進，摸黑進屋行竊，在派出所擔任義警的郭姓父子倆旋即將蕭男合力壓制辦警送辦。
鼓山分局長蔡鴻文呼籲，住宅或公司行號如遭宵小侵入，為確保安全應立即通知警方到場處置，避免歹徒隨身攜帶攻擊武器造成損傷。