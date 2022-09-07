美元強升！謝金河：亞洲金融風暴成形　示警「風暴路徑」

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謝金河指出，「這不覺令人想起1997年的亞洲金融風暴！」回顧1990年，當時台灣的企業面臨西進或南進的抉擇，本來南進，西進各有一片天，但是朱鎔基在1994年進行滙改，將人民幣和外滙券併軌，人民幣從5.76跌至8.7兌一美元，黑市甚至出現12元的低價。謝金河表示，「人民幣貶值帶給中國強大競爭力，原來南進的資金轉向西進，中國像吸星大法般吸走東恊各國資金」。
東南亞各國經此浩劫元氣大傷，中國則搭乘順風車扶搖直上，伴隨東南亞金融危機受傷的還有韓國，謝金河提到「當時南韓31家財團倒了16個，南韓在1997年出現92.6億美元貿易逆差，韓元從874兌一美元跌至2000，為了力挽狂瀾，南韓向國際貨幣基金貸款576億美元，南韓老百姓捐金戒指，金項鍊給國家，這才化解了國家財政破產危機」。
如今亞洲貨幣競貶，新版亞洲金融風暴醞釀成形，謝金河預估這次供應鏈移轉，東恊各國有資金挹注，問題不大，「危險的可能在東北亞，南韓前8月逆差高達245.7億美元，情勢越來越嚴重，韓元跌至1380.77，已經跌破2008年低價，南韓外債比重高，可能率先拉警報，台灣，日本也會受到波及，但外債不高，可以安渡難關」。
謝金河強調，「接下來是經濟愈來愈吃力的中國及香港，人民幣急跌可能是一個不好的訊號，接下來港元聯繫匯率可能撐不住，這是下一輪新型亞洲金融風暴的路徑！」（編輯：倪浩軒）