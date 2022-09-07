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美元強升！謝金河：亞洲金融風暴成形　示警「風暴路徑」

▲美國聯準會（Fed）強勢升息，美元指數持續走高，亞洲貨幣疲軟，財信傳媒董事長謝金河示警，「新版的亞洲金融風暴醞釀中！」（示意圖／翻攝pixabay）
▲美國聯準會（Fed）強勢升息，美元指數持續走高，亞洲貨幣疲軟，財信傳媒董事長謝金河示警，「新版的亞洲金融風暴醞釀中！」（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-09-07 10:56:18

全球經濟局勢日益震盪，美國聯準會（Fed）強勢升息，加上歐洲能源危機，俄羅斯宣布無限期停止北溪一號供氣，讓投資人更加擔憂，美元指數持續走高，亞洲貨幣疲軟，新台幣兌美元今（7）日早盤也一度貶到30.91元，重貶了1.64角。對此，財信傳媒董事長謝金河示警，「新版的亞洲金融風暴醞釀中！」更揭露了將如何影響亞洲各國的「風暴路徑」，點名韓國可能率先拉警報。

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▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）
謝金河在臉書發文表示，「美國擺出強硬升息姿態，推升了美元強升，美元指數越過110」強勢美元帶動歐元和英鎊持續下跌，亞洲貨幣更是疲弱不振，新台幣、人民幣、日圓、韓元全部趴下，掀起一波「競貶潮」。

謝金河指出，「這不覺令人想起1997年的亞洲金融風暴！」回顧1990年，當時台灣的企業面臨西進或南進的抉擇，本來南進，西進各有一片天，但是朱鎔基在1994年進行滙改，將人民幣和外滙券併軌，人民幣從5.76跌至8.7兌一美元，黑市甚至出現12元的低價。謝金河表示，「人民幣貶值帶給中國強大競爭力，原來南進的資金轉向西進，中國像吸星大法般吸走東恊各國資金」。

東南亞各國經此浩劫元氣大傷，中國則搭乘順風車扶搖直上，伴隨東南亞金融危機受傷的還有韓國，謝金河提到「當時南韓31家財團倒了16個，南韓在1997年出現92.6億美元貿易逆差，韓元從874兌一美元跌至2000，為了力挽狂瀾，南韓向國際貨幣基金貸款576億美元，南韓老百姓捐金戒指，金項鍊給國家，這才化解了國家財政破產危機」。

如今亞洲貨幣競貶，新版亞洲金融風暴醞釀成形，謝金河預估這次供應鏈移轉，東恊各國有資金挹注，問題不大，「危險的可能在東北亞，南韓前8月逆差高達245.7億美元，情勢越來越嚴重，韓元跌至1380.77，已經跌破2008年低價，南韓外債比重高，可能率先拉警報，台灣，日本也會受到波及，但外債不高，可以安渡難關」。

謝金河強調，「接下來是經濟愈來愈吃力的中國及香港，人民幣急跌可能是一個不好的訊號，接下來港元聯繫匯率可能撐不住，這是下一輪新型亞洲金融風暴的路徑！」（編輯：倪浩軒）


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