糞便能預測效果！榮陽交團隊發現「肝癌免疫治療」新指標

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台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔，同時也是陽明交大臨床醫學研究所講座教授領導的肝癌團隊，自2018年起蒐集在北榮接受免疫治療的41位肝癌患者治療糞便檢體，並與17位健康民眾的糞便檢體，進行腸道微菌叢的次世代基因定序比較分析，後續另以33位肝癌患者的檢體做分析驗證。
黃怡翔說明，一般而言，肝癌患者糞便以厚壁菌門和擬桿菌門的細菌為主，在腫瘤惡化患者的糞便中，研究團隊觀察到有較多的普雷沃氏菌；相反地，對於免疫療法有良好反應的患者糞便中，則是以毛梭菌、韋榮氏球菌占大宗，同時毛梭菌的豐富程度也與患者糞便中的次級膽酸濃度有顯著的相關性。
黃怡翔解釋，整體而言，腸道內有好菌相的病患，其肝腫瘤對免疫治療的反應以及存活率皆明顯較佳。根據統計預測：糞便中有較多毛梭菌但較少普雷沃氏菌的患者，其存活率的中位數可達22.8個月，是最佳情況。
黃怡翔表示，人類的腸道系統內共生著數以兆計的腸道細菌，與人體的營養、代謝、免疫等機能息息相關。不只是肝癌，也有研究指出腸道微菌叢能調節黑色素瘤、部分肺癌和腎臟癌對於免疫治療的反應。
黃怡翔也提到，腸道菌叢對於腫瘤治療仍未臻明確，但有一些研究發現毛梭菌具有抗發炎的潛力，而普雷沃氏菌則與發炎失衡有關，這些可能都是腸道細菌影響免疫療法的原因。
研究團隊成員、臺北榮總胃腸肝膽科主治醫師李沛璋認為，台灣與整個亞太地區皆為肝癌的盛行區，這項研究成果有助於臨床醫師以非侵入性的方式，預測肝癌病患接受免疫治療後的腫瘤反應及存活預後，進而提供病患更適切的治療模式以對抗肝癌，降低肝癌的死亡率。
北榮也說，雖然科學界並不是首次發現腸道細菌與癌症治療有關，例如先前的動物與人體試驗都曾發現雙岐桿菌、瘤胃菌會影響黑色素瘤的免疫治療效果，但本次發表的成果是首次針對肝癌免疫療法與腸道細菌的研究，這項研究榮獲今年歐洲肝病醫學會年會肝癌類別的最佳研究，並已發表於國際知名期刊《癌症免疫治療期刊》。