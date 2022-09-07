今日最聚焦／白領也鬧人才荒！專家建議鎖定兩方向攬才

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白領部分，台灣也有高度的需求。鍾文雄建議，其實政府應該可以參考日本、新加玻還有香港、韓國，怎樣去吸引國際人才，不過他也提醒，鄰國的薪資比我們高、所得稅比我們低，香港給外籍金融高階主管的所得稅率最高甚至只有17%，另外還加上租屋補貼，像日本已經在去年就宣布，只要日文檢定有N1，工作居留權就可以永久申請，那這部分台灣有慢慢在學習。
「但我是覺得說台灣政府有找到自己的利基點」，鍾文雄指出，政委龔明鑫日前在人才永續發展論壇提到，台灣的白領人才他們想要先從外籍學生還有像是僑生為標的，「從我們看法也是，這兩年我們104也跟外交部和教育部，也辦了兩年的媒合就業博覽會，人才媒合的數量每一年大概2、300個，但是我覺得那個意義性大於那個實質的效益，具有擴散效益」。
鍾文雄表示，有幾件事情可以看到政府有在積極攬才，像是本來就有提供一些獎學金給中南美洲國家，每一年也提供大概5千個名額給非洲國家，包含非邦交國，外國的學生是相當好的人才來源。「第二個我看到的契機大概是僑生，馬來西亞的僑生大概是最多，大概有1萬6千人」。
鍾文雄進一步說明，馬來西亞因為他們大部分都是華人，至少會懂5種到6種的語言，再加上他們在華人的文化的適應跟我們是一樣，所以可能針對馬來西亞的僑生，應該要增加他們來台灣的拉力，不管是薪資待遇或是其他條件上面，提供的比其他國家優渥，這兩個都是我們的優勢。