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今日最聚焦／白領也鬧人才荒！專家建議鎖定兩方向攬才

▲104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，補足人力缺口是當務之急，台灣應鎖定外籍留學生與僑生人才。（圖／104提供）
▲104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，補足人力缺口是當務之急，台灣應鎖定外籍留學生與僑生人才。（圖／104提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-07 11:21:09

後疫情時代各產業百廢待興，但無奈人力缺口的警鐘也同時敲響，不管是白領的辦公室職缺還是藍灰領的製造、營建，就算薪資待遇再高，缺工問題依然難解。104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，補足人力缺口是當務之急，而且洞只會越來越大，台灣應該要把握利基點，鎖定外籍留學生與僑生人才。

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台灣的人才荒早被預見，國發會於2020年就已經制定了台灣各產業的樣態，和人才需求的數量，而台灣在2030年數位人才的缺口就高達100萬，政府在積極培育人才上顯然緩不濟急。鍾文雄指出，引進外籍人口絕對必要，除了長照產業，藍灰領如營建工人需求都很高，甚至以軟體工程師，在最近這5年大概隨時都缺2萬3千人左右，「似乎再怎麼補都補不完的，而且會越來越嚴重」。

白領部分，台灣也有高度的需求。鍾文雄建議，其實政府應該可以參考日本、新加玻還有香港、韓國，怎樣去吸引國際人才，不過他也提醒，鄰國的薪資比我們高、所得稅比我們低，香港給外籍金融高階主管的所得稅率最高甚至只有17%，另外還加上租屋補貼，像日本已經在去年就宣布，只要日文檢定有N1，工作居留權就可以永久申請，那這部分台灣有慢慢在學習。

「但我是覺得說台灣政府有找到自己的利基點」，鍾文雄指出，政委龔明鑫日前在人才永續發展論壇提到，台灣的白領人才他們想要先從外籍學生還有像是僑生為標的，「從我們看法也是，這兩年我們104也跟外交部和教育部，也辦了兩年的媒合就業博覽會，人才媒合的數量每一年大概2、300個，但是我覺得那個意義性大於那個實質的效益，具有擴散效益」。

鍾文雄表示，有幾件事情可以看到政府有在積極攬才，像是本來就有提供一些獎學金給中南美洲國家，每一年也提供大概5千個名額給非洲國家，包含非邦交國，外國的學生是相當好的人才來源。「第二個我看到的契機大概是僑生，馬來西亞的僑生大概是最多，大概有1萬6千人」。

鍾文雄進一步說明，馬來西亞因為他們大部分都是華人，至少會懂5種到6種的語言，再加上他們在華人的文化的適應跟我們是一樣，所以可能針對馬來西亞的僑生，應該要增加他們來台灣的拉力，不管是薪資待遇或是其他條件上面，提供的比其他國家優渥，這兩個都是我們的優勢。
 


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