暴增6.6倍！安倍國葬費用達3.7億　在野黨不挺、民間反對

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日本官房長官松野博一6日表示，關於安倍晉三的國葬費用估算超過14億日圓，總金額約為16.6億日圓，其中支出項目包括安保費用約8億日圓（約台幣1.75億元）、 外國政要的招待費約6億日圓（約台幣1.3億元）、自衛隊儀仗隊使用車輛租用費用約1000萬日圓（約台幣218萬元）。
日媒報導指出，在公布國葬估算費用之後，引發在野黨反彈。日本最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳表示，政府原本還堅稱只花2.5億日圓，結果現在卻一口氣暴增到6.6倍之多。安住淳認為國葬經費未來仍有增加可能，要求政府應該在國會舉行閉會審查前，提出更精確的經費估算。
同為在野黨的共產黨委員長志位和夫也在推特上表示，國葬經費從原本2.5億日圓一口氣增加到16.6億日圓，「也無法保證就此結束」。志位和夫在推文中附上「#停辦違憲國葬」的標籤，並指出「這種違憲又無法源依據的『國葬』，一塊錢都不該用到人民血汗錢，更別提是16.6億日圓。」
日本《讀賣新聞》先前的民調顯示，將近6成受訪者反對舉行國葬，贊成比例約為38%。另外，《NHK》報導，反對為安倍近三舉行國葬的四個網路連署活動主辦單位透露，已經搜集到約40萬人次簽名，要求停止國葬，排除重複簽名，也約有28萬人參與。
日本國際政治學者三浦瑠麗近日參加《富士電視台》的節目時，針對安倍晉三國葬議題表示，比起政府編列的國葬開銷，日本民眾更反感的是「特殊待遇」，舉辦國葬讓人認為是一種「強致哀悼」。三浦瑠麗認為，由內閣或自民黨為安倍舉行葬禮可能更合適。