COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

暴增6.6倍！安倍國葬費用達3.7億　在野黨不挺、民間反對

▲日本政府預定幫日本前首相安倍晉三舉行國葬，引發社會反彈。圖為民眾8月底在東京抗議政府支付安倍國葬費用。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府預定幫日本前首相安倍晉三舉行國葬，引發社會反彈。圖為民眾8月底在東京抗議政府支付安倍國葬費用。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-07 10:59:15

日本前首相安倍晉三7月遇襲身亡，日本政府預計在9月27日舉行國葬悼念，6日時公布國葬舉辦費用達到約16.5億日圓（約台幣3.7億元），雖然是因為涵蓋了維安以及接待外國貴賓的費用，導致總額有所增加，但這與8月底預估的2.5億日圓相比之下，暴增了6.6倍，仍引起社會大眾的不滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合日媒報導，日本政府預定在9月27日於東京武道館為安倍晉三舉辦國葬，預計將會有6000名賓客出席，其中包括190名以上外國代表，50名左右是國家元首級的VIP。

日本官房長官松野博一6日表示，關於安倍晉三的國葬費用估算超過14億日圓，總金額約為16.6億日圓，其中支出項目包括安保費用約8億日圓（約台幣1.75億元）、 外國政要的招待費約6億日圓（約台幣1.3億元）、自衛隊儀仗隊使用車輛租用費用約1000萬日圓（約台幣218萬元）。

日媒報導指出，在公布國葬估算費用之後，引發在野黨反彈。日本最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳表示，政府原本還堅稱只花2.5億日圓，結果現在卻一口氣暴增到6.6倍之多。安住淳認為國葬經費未來仍有增加可能，要求政府應該在國會舉行閉會審查前，提出更精確的經費估算。

同為在野黨的共產黨委員長志位和夫也在推特上表示，國葬經費從原本2.5億日圓一口氣增加到16.6億日圓，「也無法保證就此結束」。志位和夫在推文中附上「#停辦違憲國葬」的標籤，並指出「這種違憲又無法源依據的『國葬』，一塊錢都不該用到人民血汗錢，更別提是16.6億日圓。」

日本《讀賣新聞》先前的民調顯示，將近6成受訪者反對舉行國葬，贊成比例約為38%。另外，《NHK》報導，反對為安倍近三舉行國葬的四個網路連署活動主辦單位透露，已經搜集到約40萬人次簽名，要求停止國葬，排除重複簽名，也約有28萬人參與。

日本國際政治學者三浦瑠麗近日參加《富士電視台》的節目時，針對安倍晉三國葬議題表示，比起政府編列的國葬開銷，日本民眾更反感的是「特殊待遇」，舉辦國葬讓人認為是一種「強致哀悼」。三浦瑠麗認為，由內閣或自民黨為安倍舉行葬禮可能更合適。

安倍國葬總經費　日本政府估約花3.6億元

安倍國葬下月舉行！日本擬邀1000人　已通知台灣及邦交國

軒嵐諾狂襲韓國！地下停車場淹水　7人移車時失蹤

TikTok教偷車？起亞挑戰害竊車案飆升　美媒：如毒刺插肉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀