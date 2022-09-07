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中秋節防制酒駕不打烊　高市警局連續4天酒駕大執法

▲中秋連續假期來臨，高雄市警局自9月8日起至9月11日止啓動爲期４天的「中秋連假防制酒駕專案」，展開取締酒駕大執法。(圖／高市警局交通大隊提供)
▲中秋連續假期來臨，高雄市警局自9月8日起至9月11日止啓動爲期４天的「中秋連假防制酒駕專案」，展開取締酒駕大執法。(圖／高市警局交通大隊提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-09-07 19:30:00

高市警局從9月8日起至9月11日止啓動爲期４天的「中秋連假防制酒駕專案」，於中秋連假期間，執行取締酒駕大執法專案，動員17個分局同步執行！高市警局表示，這次市警局除再次強化執法陣容並選定轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式執行取締及防制任務。

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▲高市警局除選定轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式執行取締及防制任務。(圖／高市警局交通大隊提供)
▲高市警局除選定轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式執行取締及防制任務。(圖／高市警局交通大隊提供)
市警局局長林炎田也呼籲業者落實代客叫車、指定駕駛等服務，客人若不配合如有執意駕車者，店家應迅速通報警察機關抵達現場，即時攔阻，避免發生酒後肇事。民眾應避免酒駕，不可害人害己；警方絕對強勢執法，確保市民朋友的安全。

有鑑於中秋連續假期將屆，民眾烤肉聚會飲酒後駕車風險提升，高市警局為確保民眾能平安過節，自9月8日起至9月11日止，啟動「中秋連假防制酒駕專案」，在兼顧防疫要求的同時，提升取締酒後駕車強度，連續4天針對酒後駕車及危險駕駛行為執行取締及防制任務，以展現警察維護治安平穩之「決心」、疏導交通順暢之「用心」及為民服務熱忱之「盡心」。

市警局也特別選定轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡並針對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，以靈活調度警力、提高攔查率，除增加執法嚇阻性外，針對意圖逃逸及規避路檢之汽、機車，即時發動攔檢，強化執法之效能。

市警局統計今年較去年同期，酒後駕車拒測人數增加，當中有很多民眾誤認拒測不須負相關刑事責任及高額行政罰鍰，高市警局表示拒測不僅罰鍰高於一般酒駕罰鍰，必要時仍可申請強制鑑定、強制採驗，市警局將嚴格執行取締酒駕勤務，提醒民眾酒駕零容忍，勿心存僥倖；再次呼籲民眾拒絕酒測並非萬靈丹，除了拒測仍列入酒駕紀錄中，累犯按前次罰鍰加罰新台幣十八萬元外，十年內第二次違反酒駕規定者，公路主管機關將公布其姓名、照片及違法事實。

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