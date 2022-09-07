神旺飯店9/15熄燈！倒計時優惠一次看 潮品集加碼送禮盒
近幾年有許多飯店宣佈歇業走入歷史，包括台北國賓飯店、西華飯店、六福客棧等，而位在東區20餘年的「台北神旺大飯店」， 隨著都市危老改建計畫的啟動，也即將在本（9）月15日結束營業，館內在熄燈倒數的最後一週，推出一系列優惠活動，包括加入「普諾麵包坊LINE好友」就能獲得好友優惠85折券；「潮品集」預訂9/15當天晚餐時段用餐，贈送蘿蔔糕禮盒，市價760元；預約「澄江日本料理」晚餐，招待每人1份牛蒡蝦手卷。
神旺大飯店自2002年由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今，是神旺酒店集團的第一家酒店，具有其指標意義，以一句「歡迎回來！」感動無數旅人，更曾連年創下全台飯店住房率前三名的絕佳紀錄。如今，神旺大飯店將在今年9月15日結束營業，旺旺吉祥物「旺仔」將自9月８日起，在館內各餐廳不定時出現，提供大小朋友們與旺仔娃娃合影留念。
神旺飯店內知名美食眾多，包含坐擁百大食尚餐廳頭銜的「潮品集」、純正法國血統的「伯品廊」，乃至以創意懷石料理著稱的「澄江」，與溫暖飄香、人潮絡繹不絕的「普諾麵包坊」，都是熱門的饕客駐足的熱門嘗鮮點。在熄燈倒數的最後一週，位於一樓的普諾麵包坊則自9月12日起為期四天，只要加入「普諾LINE好友」就能獲得好友優惠85折券。
而凡於9月15日最後營業日，預約「潮品集」晚餐時段的民眾，每桌即可獲得一份蘿蔔糕禮盒（市價760元）；預約「澄江日本料理」晚餐，則招待每人一份「牛蒡蝦手卷」；同時，館內各單位也準備「限量紀念小禮物」，送給當日退房與最後一個餐期的用餐貴賓（以房或桌為單位），數量有限，送完為止。相信有許多不捨的民眾，將會在最後一天陪著神旺飯店說再見。