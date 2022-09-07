4歲神童玩《Apex》吃雞！關鍵時刻狂秀操作 網跪地認輸
電子遊戲產業近年發展快速，除了針對遊戲內容不斷推陳出新和優化系統外，透過電競比賽、實況增加曝光，不僅打入年輕人市場，就連年近花甲的長者和幼稚園都還沒讀的孩子都為之瘋狂，而近日， 國外論壇《Reddit》分別有一位56歲和4歲玩家的影片爆紅，他們克服年齡阻礙，展現出驚人技巧，在知名線上遊戲《Apex 英雄》（Apex Legends）成功「吃雞」，拿下第一名，消息被轉發至台灣後，國內玩家也紛紛驚呼，並對兩人的技術甘拜下風，在論壇掀起熱議。
首先在8月31日，一位名為Duncanas的56歲澳洲實況主，他在《Reddit》社群發表自己遊玩《Apex 英雄》的螢幕錄像，影片中，他熟練的操作遊戲內角色，並和不斷和隊友嘗試配合，與對手一決高下，年齡56歲的他能擠身在節奏如此快速的競爭中已非常令人訝異，怎料當他的2位隊友倒下後，Duncanas挺住壓力，冷靜的以單人擊殺兩隊敵人，成功帶領隊伍「吃雞」，拿下冠軍，獲得社群一片讚賞；事實上，查看Duncanas的Tik Tok可見，帳號上幾乎都是《Apex 英雄》的剪輯，可見這位56歲的阿伯，他的身手是靠持續對戰的經驗累積而來，並非一時幸運。
而在幾天過後，9月4日一位爸爸也在《Reddit》分享自己4歲兒子遊玩《Apex 英雄》的側錄影片，當時遊戲正處於決勝圈，隊伍只剩2隊，這位4歲小孩率先擊倒一位對手後，在撿取裝備、換甲的情況下被偷襲，但他臨危不亂，先躲入室內，利用門的掩護拉起護盾後，瞬間破門後對槍擊殺敵人，順利吃雞，身後的爸爸也驚呼：「你在跟我開玩笑嗎？」事後爸爸表示自己平常會教兒子一些遊戲內的技巧，不過當網友問起，未來是否計畫讓小孩成為實況主時，他則成熟回應，「等到他學會能夠在輸掉遊戲時，控制並表達自己的情緒才會考慮」，和自己的孩子一同享受遊戲的樂趣，才是最重要的；不過仍要提醒，《Apex 英雄》適合15歲以上人遊玩，建議年紀過小的孩子，不要太早接觸這些類似大逃殺類別的遊戲。
上述兩個突破年齡框架，在線上遊戲中展現自己的案例被轉傳到台灣後，網友也紛紛表達自身看法，「阿伯的槍壓的有夠穩」、「線上遊戲也能活到老學到老」、「我歲數的兩倍，玩得跟鬼一樣」、「電子遊戲玩家能和下一代一起同樂，多麽窩心啊」、「這神童用搖桿玩那麼強？爸爸一定也是神人」、「活到老，玩到老，就是這麼簡單，阿伯一定過得很快樂」。