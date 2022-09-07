童顏比基尼妹「搖搖晃動片」洩出！辣暈5萬網：今年最震
25歲的日本網紅雛乃波波（ぽぽちゃん）不僅有著童顏外貌、甜美氣質，身材還超火辣，先前更因為抖胸舞、抖肩舞爆紅，不僅在日本超受歡迎，就連在台灣也有許多她的粉絲。而她近日又PO出一部「比基尼晃動片」，影片一出，也迷倒5萬名網友。
雛乃波波近日在IG上傳一段「比基尼晃動片」讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋，只見她身穿白色比基尼，肩膀還披了一件小外套，接著就瘋狂上下跳動，而傲人上圍也隨著身體左右搖晃，再加上她擺出可愛又性感的表情，雙手握拳像是扮演可愛兔子，這期間也不斷朝鏡頭放電，最後更對鏡頭燦笑比手勢，火辣程度爆表。
事實上，雛乃波波IG坐擁43.4萬名粉絲追蹤，YouTube頻道「ぽぽちゃんねる」主要則多在探討女性生活點滴，深受女性觀眾喜愛，「男女通殺」的她過去則是因為一段「抖肩舞」而爆紅。
影片一出，至今已累積近5萬名粉絲按讚留言，「是今年最震最晃的影片」、「這真是太棒了」、「我受不了了」、「Great」、「搖搖搖搖搖」、「要跳出來了哈哈」、「好可愛」、「我好喜歡妳」、「可愛又時尚」、「哦！我的天啊，搖搖舞」、「我鼻血要噴出來了」、「超晃」、「快要被辣暈」。（編輯：郭佩蓉）