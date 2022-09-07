柯志恩多箭齊發　發布教育政策首部曲

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其中「學前教育我來顧」將透過「托育發展要專責」、「幼托環境符需求」、「孩子留園有補助」、「師生比率顧品質」來實現。柯志恩表示，托育部分，將成立托育專責單位處理高雄的整體托育發展；而幼托環境的部分，將盤點市內托育及幼兒園分布，以解決目前幼托資源患寡又患不均的困境；至於目前幼兒園延長照顧服務補助有落差的問題，承諾將不分公私幼，全年全額給補助；而許多幼教老師及家長關心的幼教師生比的問題，將透過提高學費補助，落實調降師生比，以提高幼教品質。
而「數位英數拚國際」部分，她將以「程式教育不能等」、「雙語計畫再提升」、「數理學習更強化」、「班級人數要精簡」來提升孩子競爭力，她強調，程式設計已被各國認定為開創國家競爭力的重要能力之一，她將成立「程式教育專案辦公室」長遠規劃發展；雙語教育部分，將加速本土及外籍英語師資培訓，並確保外師教學品質，開辦雙語獎勵措施，以鼓勵學校及教師深化雙語教學；此外，為強化孩子數理能力，擴大線上學習計畫，積極串連公私立國中小，建置數位學習網；另外，為配合高雄產業轉型，培育產業預備隊，將把高中職作為產業養成基地，透過市立高中職由現行每班35人逐年調降至30人，以落實精緻化教學。
最後，「偏鄉教育更公平」部分，將透過「師資整合齊幫助」、「公私協力助偏鄉」、「資訊科技補落差」、「自造教育來相助」來彌平教育資源落差。柯志恩表示，她將建構「課外學習支持系統」，整合相關師資，提供學生課外學習機會；並積極媒合企業與大專院校認養市內偏鄉及原鄉及非山非市學校，共同挹注教育資源；同時引入資源完備視訊設備，補助教師進修；並透過擴大舉辦自造教育營隊來厚實偏鄉孩子多元素養培育，為高雄儲備下個世代的在地人才。