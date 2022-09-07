COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

永和男遭兄殺害分屍！最後身影曝　家屬慟：最孝順卻慘死

▲54歲梁姓男子遭自己大哥刺死分屍，警方從監視器畫面中找到他騎車回家的最後身影。（圖／翻攝畫面）
▲54歲梁姓男子遭自己大哥刺死分屍，警方從監視器畫面中找到他騎車回家的最後身影。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-09-07 12:14:47

新北市永和區日前發生駭人分屍案，兇嫌73歲梁姓男子，在9月1號凌晨趁胞弟54歲梁姓男子熟睡時，持水果刀將其刺死，接著又進行分屍，並將肢解後的手腳殘肢與頭顱，丟進垃圾車棄屍。手足相殘，讓死者與兇嫌的其他兄弟在驗屍時十分悲痛，直呼死者是家中最孝順的么弟，卻死得那麼慘。而警方調閱監視器，也找出死者返家時被拍下的最後身影。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲永和分屍案，死者送至板殯進行相驗，釐清死因（圖／民眾提供）
▲永和分屍案，死者送至板殯進行相驗，家屬之後也有到場。（圖／民眾提供）
據了解，梁姓大哥和死者在8月31日爆發爭吵，抱怨死者借了4、5萬元都沒還，梁姓大哥氣不過，於9月1日凌晨3時許，趁弟弟熟睡之際，持水果刀刺向他心臟，一刀斃命。之後陸續進行分屍，將頭顱割下、丟進垃圾車中。9月2日上午6時許，再將死者的雙手、右腳砍下，晚間7時再將手腳丟進垃圾車棄屍。

知道弟弟遺體被警方發現後，梁姓大哥匆忙離開並露宿街頭，之後在超商寄放行李後，再跑到三重、台北車站四處遊蕩，9月6日下午4點多，在準備返回羅斯福路超商時，被埋伏在附近的警方逮捕。

據了解，死者梁男曾在台北地檢署擔任法警，家中共有9位兄弟姊妹，其他手足均已離家，僅有大哥與死者留下同住照顧年邁母親，不過實際上幾乎都是死者一人在打理，且死者為了照顧母親，還選擇提前退休。母親去年過世，就只剩兄弟倆同住。昨日死者的另外三位兄長前去殯儀館陪同驗屍，一度情緒潰堤哭泣，直呼「家中最孝順的人死得這麼慘」，無法接受悲劇發生。（編輯：倪浩軒）


下狠手殺弟分屍　大哥認了「手腳丟垃圾車」：他借錢不還

怒斥借錢不還！大哥親手殺害、肢解胞弟　犯案時間序曝光

疑因金錢釀殺機！狠心分屍胞弟　大哥擁千萬存款原因曝

美元強升！謝金河：亞洲金融風暴成形　示警「風暴路徑」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀