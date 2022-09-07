「政二代」也有權從政　陳時中：受不當庇蔭才不好

近來台北市長選戰越趨激烈，藍營猛攻民進黨參選人陳時中競選團隊充斥「政二代」，卻也讓人質疑，其實國民黨參選人蔣萬安團隊也一堆「政二代」。陳時中今（7）日赴大同區觀摩月嫂訓練後受訪表示，有受到父母庇蔭，跳到超乎自己能力、比較高的位置，這才是「政二代」，自己團隊的年輕人都從基層很認真做起，不是說政治人物小孩就不能從政，自己團隊的年輕人到底有沒有得到不當庇蔭，社會會有公評。
陳時中今日觀摩月嫂訓練後受訪，再被問及國民黨台北市議員徐巧芯公布陳時中競辦人事名單與分機一事，他表示，選舉時大家都有策略，但偷窺公布這種不是恰當手法，每個團隊應做該做的事情，國民黨團隊如果覺得偷窺是他們的手法，那就讓他們去做，「我們不會做，我們也有相關法律顧問，我們會用政策關心民生，把事情做好」。
接著再被問及徐巧芯公布的名單中有諸多「政二代」，陳時中說，「我不太喜歡談這個事情」，自己團隊內政治人物的小孩，都是從基層做起，很認真練習觀摩，「有受到父母庇蔭，跳到超乎自己能力、比較高的位置，這才是『政二代』、『政幾代』，不是說『政二代』就不能從政」。
陳時中也再度重申，是有得到不當庇蔭這樣才不好，相信大家都看得很清楚，自己團隊的年輕人到底有沒有得到不當庇蔭，社會會有公評。
另外被問及北市選戰激烈，民調無論誰輸誰贏，差距都在6%內，陳時中表示，民調還是高高低低，都可以做參考，但自己的選舉步調不會改變，會持續跟市民親近、互相瞭解，各類場合都不排斥，瞭解越多越好，且還會提出相關政見讓大家檢視，自己會用政見突破，不會在選舉中做小動作。