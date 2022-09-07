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災害頻傳　四川官媒：全省處在多種困難非常時期

▲四川省6日透過其官媒發表評論，四川先後遭到乾旱、地震等災害襲擊，加上經濟下行壓力加大，可說處在「多重困難疊加、多種挑戰並存的非常時期」。（圖／翻攝自微博）
▲四川省6日透過其官媒發表評論，四川先後遭到乾旱、地震等災害襲擊，加上經濟下行壓力加大，可說處在「多重困難疊加、多種挑戰並存的非常時期」。（圖／翻攝自微博）

中央社

2022-09-07 12:47:53

（中央社記者邱國強北京7日電）近來接連遭遇高溫、乾旱、疫情、地震的四川省6日透過其官媒發表評論，指四川先後遭到上述災害，加上經濟下行壓力加大，可說處在「多重困難疊加、多種挑戰並存的非常時期」。

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四川省官媒四川日報這篇評論還呼籲四川民眾「不怕疲勞、連續作戰」，堅決奪取「抗震救災和疫情防控全面勝利」。以「自己的非常付出非常作為」，為「全省大局」作出「非常貢獻」。

評論坦承，近段時間，四川先後遭遇高乾旱、疫情反彈、地震災害，加上經濟下行壓力加大、發展任務較重，可以說正處在「多重困難疊加、多種挑戰並存的非常時期」。

這篇評論指出，越是困難越是考驗，非常時期需要「非常付出」、當有「非常作為」。而非常付出、非常作為必須「勇擔非常責任」；非常付出、非常作為必須「保持非常狀態」；非常付出、非常作為必須「採取非常方法」。

評論最後呼籲，所有正處在非常時期的四川人團結起來，發揚不畏艱險、勇往直前的精神，保持定力、增強信心，「不怕疲勞、連續作戰」，堅決奪取「抗震救災和疫情防控全面勝利」，努力完成全年經濟社會發展目標任務，以「自己的非常付出非常作為」，為全省大局作出非常貢獻。

四川日報還報導，中共四川省委常委會6日上午特別針對瀘定地震召開會議，傳達學習總書記習近平對地震作出的重要指示，和中國國務院總理李克強等中央領導人批示要求，聽取抗震救災進展情況匯報，對下一步工作進行研究部署。

根據人民日報今天報導，截至6日晚間9時，瀘定地震已造成四川甘孜和雅安兩地共計至少72人遇難及12人失聯。其中，雅安市34人死亡、89人受傷、12人失聯。甘孜則有38人死亡。（編輯：周慧盈）1110907

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