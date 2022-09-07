綠批團隊充斥政二代自打臉 蔣萬安：都是投票選出的民代
台北市議員徐巧芯日前揭露民進黨台北市長參選人陳時中團隊包括多位綠營政二代，民進黨昨反批國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊也有林奕華、洪孟楷等8位政二代，質疑蔣團隊打臉自己。蔣萬安今（7）日表示，這些成員都是經民眾投票選出的民代，團隊成員也不會遮蔽自己的家庭背景，或因為被公布在他的團隊氣得跳腳，更不會將名單塗黑封存、說是機密。
蔣萬安一早就前往白蘭市場掃街拜會，會前也被問起民進黨立委許智傑質疑蔣萬安競選團隊成員有多位政二代，包括競選總幹事林奕華的父親是前台北市教育局長林昭賢，發言人李德維的父親是前立委李志鵬，發言人洪孟楷的母親是前立委郭素春，執行總幹事陳永德的父親是前市議員陳俊雄等。
蔣萬安表示，民進黨完全劃錯重點，他的團隊名單都是透過民意洗禮、民眾投票選出的民意代表，靠自己的努力、問政表現得到民眾肯定，與陳時中團隊完全不同，蔣萬安也酸陳時中，他的團隊成員也不會遮蔽自己的家庭背景，也不會因為被公布在他的團隊氣得跳腳，更不會將名單塗黑封存、說是機密。
被問起是否認為陳時中「人設」一直在變，蔣萬安表示，大家也看得很清楚，陳不管在臉書發文、行程發言，都與大家過去所認識的一直在變、不一樣。這可能是陳團隊的建議，至於他自己就是始終如一持續勤走、一步一腳印。