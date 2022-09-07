COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Toyota GR Corolla售價出爐，入門車型價格不到3萬7美元

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-07 12:25:20

Toyota於今年3月推出GR Corolla，300hp馬力、六速手排、四輪驅動與更實用的車型都讓車迷們相當興奮，近日也公布北美售價，提供三車型，入門車型售價不到3萬7美元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
延續著GR Yaris，Toyota在今年3月推出GR Corolla，其搭載的1.6升三缸渦輪，不僅可帶來300hp最大馬力，更配備iMT智慧六速手排及GR-Fore四輪傳動系統，加上空間更大更實用的車型設定，種種組合都讓車迷玩家為之瘋狂。然而除了車輛設定，各界也期待建議售價，近日Toyota就公布GR Corolla北美售價。

近日Toyota公布GR Corolla提供三車型與售價。
近日Toyota公布GR Corolla提供三車型與售價。
車型編制GR Corolla規劃三種車型，其中入門Core車型售價36,995美元，配備織布運動座椅、Apple CarPlay/Android Auto、235/40 R18 Michelin Pilot Sport 4輪胎、盲點警示、行人偵測、主動車距定速、主動車道維持等。

中階Circuit Edition車型建議售價43,995美元，2023年第一季上市，配備方面則增加絨布與皮革飾板、JBL揚聲器、雙前加熱座椅、方向盤加熱功能、無線充電、碳纖維車頂、Torsen 前後限滑差速器。

而頂規車型則是限量200輛的Morizo Edition，建議售價50,995美元，配備在基於Circuit Edition車型，輪胎部分則改為245/40 R18 Michelin Pilot Sport Cup 2，除此之外亦拆除後座椅、後窗升降馬達、後座揚聲器、後擋雨刷，進而減輕48公斤，另外扭力峰值也增加至40.8kgm。

入門Core車型售價36,995美元，配備織布運動座椅、Apple CarPlay/Android Auto、盲點警示、行人偵測、主動車距定速、主動車道維持等。
入門Core車型售價36,995美元，配備織布運動座椅、Apple CarPlay/Android Auto、盲點警示、行人偵測、主動車距定速、主動車道維持等。
Core與Circuit Edition車型配備235/40 R18 Michelin Pilot Sport 4輪胎。
Core與Circuit Edition車型配備235/40 R18 Michelin Pilot Sport 4輪胎。
Circuit Edition車型配備碳纖維車頂。
Circuit Edition車型配備碳纖維車頂。
Morizo Edition車型建議售價50,995美元，限量200輛。
Morizo Edition車型建議售價50,995美元，限量200輛。
Morizo Edition拆除後座椅、後擋雨刷、後座揚聲器等配備，車重因此減輕48公斤。
Morizo Edition拆除後座椅、後擋雨刷、後座揚聲器等配備，車重因此減輕48公斤。
Morizo Edition扭力峰值提升至40.8kgm，
Morizo Edition扭力峰值提升至40.8kgm，

進入倒數，Ferrari宣布Purosangue 9/13登場

Pagani最新超跑C10預告影片透露內外觀的設計細節

265萬起，Infiniti全新QX60七人座休旅正式上市，累積接單破百張

兩年多過去了，它還是一輛市場少見的家庭優選｜Luxgen URX WildFun 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀