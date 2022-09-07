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內部人事遭藍外洩　陳時中競總酸：不會去揭露蔣經國隱私

▲陳時中發言人莊瑞雄痛批蔣萬安團隊洩漏對手內部資料。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.07）
▲陳時中發言人莊瑞雄痛批蔣萬安團隊洩漏對手內部資料。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.07）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-07 12:20:13

國民黨台北市議員徐巧芯日前公布陳時中競選總部人事與分機等內部資訊，引發論戰。陳時中競選總部發言人莊瑞雄今（7）日受訪再痛批，任何競選陣營都沒有權力把對手的隱私資料外流，哪怕是蔣介石、蔣經國家族成員的個人隱私，陳時中團隊都沒有權力去揭露，或做不當利用；另名發言人林楚茵同台受訪時也痛批，蔣萬安正在利用蔣家的庇蔭爭取市長職位，應該先說清楚團隊是用甚麼樣的方式入侵陳時中競選總部。

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▲獨派青年突襲北市「中正紀念堂」潑漆抗議，蔣介石銅像被染紅。（圖／翻攝自FETN蠻番島嶼社）
▲蔣介石相關議題在台灣社會一直以來引發巨大爭論，圖為銅像被潑漆。（圖／資料照）
談到競總內部人事與分機遭徐巧芯公然貼在臉書，莊瑞雄說，陳時中競總基層工作人員名單外流，蔣萬安說「難道這些也要封存30年」，其實陳時中總部的態度很簡單，任何競選陣營都沒有權力大到把個人、非關公利的隱私資料外流。

莊瑞雄說，哪怕是蔣家不管幾代，蔣介石、蔣經國家族成員的個人隱私，陳時中團隊都沒有權力去揭露，或做不當利用，蔣萬安應該是要回答團隊怎麼可以公布這樣的資料，蔣萬安透過不正當的方式競選，社會大眾不會認同。

林楚茵也說，陳時中團隊沒有內鬼，只有外賊，用不當手法拿到資料，蔣萬安團隊應該公布是用甚麼樣的方式入侵陳時中競選總部。

林楚茵也說，對於競選團隊以及在基層努力的工作人員，請蔣萬安陣營不要隨意貼標籤，「我要反問，蔣萬安你自己是『政幾代』？你正在利用蔣家給你的庇蔭爭取市長，你應該先回應」。

▲國發會民調指出，總統府的「經國廳」命名紀念，有55%民眾認同。圖為已故總統蔣經國。（圖／翻攝自總統府官網）
▲蔣萬安自稱是已故總統蔣經國的孫子，相關話題也持續引發論戰。（圖／翻攝自總統府官網）

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