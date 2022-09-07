永和分屍案！兇嫌買2刀肢解弟 抱垃圾袋「棄屍」畫面曝
本月5日新北市永和區，發生一起震驚社會的分屍案件，曾擔任法警的梁姓男子（54歲）頭顱被斬斷，軀幹僅剩下左腳，雙手與右腳都被肢解，事發後，警方懷疑梁男失聯的大哥涉有重嫌，經調閱監視器，最終於台北市羅斯福路三段244巷口逮獲，而其赴生活百貨買菜刀、丟棄弟弟殘肢的畫面也隨之曝光。
據了解，梁姓死者平時會與社區大學的張姓女同學聯繫，但從8月30日起，梁男就開始失聯，張女因擔心其遭遇不測，遂於５日下午報警求助，不料警方才剛踏入梁男住家，就聞到一股濃烈的屍臭味，隨後便在房間內發現梁男遺體，但頭顱及左右手、右腳都已明顯被人斬斷，經搜尋後，在屋中起出3把菜刀、3把鋼刀，而與死者同住的梁姓大哥（73歲），則不知去向。
警方深入追查發現，死者梁男家中共有9位兄弟姊妹，其他手足均已離家，僅有大哥與死者留下同住，但2人感情不睦，經常為錢發生爭吵，10年前梁男還曾經被大哥持菜刀恐嚇，導致雙方鬧上法院，進而埋下殺機。
監視器畫面也顯示，2日中午時分，梁嫌手持2袋裝著弟弟殘肢的大袋子走在路上，隨後將其丟進垃圾車便返家； 4日傍晚，梁嫌還特意前往生活百貨購買菜刀，疑似是想繼續支解剩餘遺體。
昨天（6日）梁男失蹤的73歲大哥落網後，立刻坦承犯行，表示自己9/1凌晨趁胞弟熟睡之際，持水果刀往對方心臟猛一刺奪命，隨後分屍滅跡，並且連續2天把遺體的頭、雙手、右腿肢解後包進垃圾袋、丟上垃圾車，稍早警方訊後，已依殺人、毀損屍體、棄屍等罪將其移送法辦。（編輯：陳苾暐）