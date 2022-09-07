軒嵐諾後中秋備料傷荷包？市場真實現況曝 菜籃族這樣說
中秋連假將在這週末連3天登場，許多民眾紛紛開始準備烤肉備料，不過前幾日颱風「軒嵐諾」才剛擦邊台灣造成超強暴雨，民眾開始擔心菜價是否因此波動而大傷荷包？對此《NOWnews今日新聞》記者實際走訪傳統市場，現場菜販樂觀表示：「還好颱風沒登陸！」請民眾中秋節放心不必搶購；現場民眾也說：「今年真的很幸運，颱風沒有受到太大影響。」成功守住荷包。
傳統市場菜販今（7）日接受採訪時樂觀坦言：「不會（漲價）啦！颱風沒有太大我們就不太會漲價。」針對日前風聲傳出菜價回不去，菜販也否認強調「不會漲」。至於中秋將至是否有大量囤貨，菜販說有因此多囤一點，不過還是要看上游批發大市場有沒有休市而定，「如果他們休市我們就要多囤，他們通常休（週）一二，不過我們沒有休禮拜二啊，這樣就要多囤一天的菜量，這樣對菜的外觀和品質都不好，很頭痛。」經常買菜的民眾也熱情與記者分享經驗談，同樣感嘆：「還好颱風沒有真的登陸台灣。」可以放心買中秋烤肉備料。
另外，大型賣場針對颱風過後中秋烤肉備料潮做出回應。家樂福日前表示，早在颱風來襲之前就有管控好備貨量，另外中秋節烤肉潮將至，店內相關應景蔬菜、肉品貨量充足，呼籲民眾可以放心、不用搶購；全聯也指出「目前菜價沒變動！」不過面對強颱已有先做好準備，超市生鮮增加2成備貨。針對中秋節也有推出一些特價商品，諸如玉米筍、黃秋葵特價一盒38元，鴻喜菇一包23元、紅蘿蔔一袋33元等，讓民眾可以放心烤肉去。