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私校退審會再公布專輔學校名單　中州科大、首府大入列

▲私校退審會今（7）日中午公布第2波專輔學校名單，中州科大、首府大入列。（圖／翻攝自台灣首府大學官網）
▲私校退審會今（7）日中午公布第2波專輔學校名單，中州科大、首府大入列。（圖／翻攝自台灣首府大學官網）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-07 12:46:31

教育部今（7）日召開私校退場審議會，中午第2波專案輔導學校名單出爐，中州科技大學、台灣首府大學入列，中州科技大學改善期限至112年5月31日止，台灣首府大學改善期限至113年5月31日止。

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教育部今天上午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第3次會議，由召集人、教育部政務次長劉孟奇主持，共有委員24人出席，出席委員人數已達全體委員人數2/3。

教育部表示，中州科大為私校退場條例施行前已列入專案輔導的學校，且目前已停招，經出席委員1/2以上同意，該校符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，繼續認定為專輔學校，依照退場條例第13條第2項給予該校改善期限至112年5月31日止。

台灣首府大學為私校退場條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1/2以上同意，該校符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專輔學校，依照退場條例第13條第1項給予該校改善期限至113年5月31日止。

教育部指出，經本次退場審議會審議通過的專輔學校，教育部會將名單公告於大專校院校務資訊公開平台專區。此外，教育部後續將提退場審議會審議通過後，加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

私校工會指出，中州科大被認定為專輔學校，主要肇因於爆發烏干達學工案後被教育部命令停招，導致財務急遽惡化，嚴重影響校務正常營運。中州科大已停招又陷入專輔泥沼，外部資金卻步，恐難脫退場命運。

私校工會表示，中州科大急速走向退場令人遺憾，是地方教育資源的重大損失，但中州案也提醒私校在處理境外生招生、教學及生活輔導上需引以為戒，必須特別謹慎小心，否則一旦爆發學工案，損害國家聲譽，有可能被教育部依私校法第55條命令停招，後續產生骨牌效應，引發財務危機、走入退場。

至於首府大學仍被認定專輔學校，私校工會說，毫不意外，主因是人謀不臧拖垮學校財務，教育部有監督失職之嫌。目前董事會已無心辦學、無意挹注資金，111年度已停招，走向停辦似已成定局。

私校工會指出，首府大疑有掏空校產情形，目前檢調偵辦中，今年5月底董事會突然宣布停招，引發師生抗爭，是退場最壞的示範，造成師生權益受損，呼籲有意退場私校及早並妥善處理退場程序，不要重蹈覆轍。

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