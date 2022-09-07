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習近平終於肯出國！拜登：若他出席G20「確定會見面」

▲中國國家主席習近平因新冠疫情足不出戶超過兩年，如今G20峰會傳出參與可能，美國總統拜登也對此表示兩人見面可能。圖為去年習近平與拜登的視訊峰會。（圖／擷取自《央視》影片）
▲中國國家主席習近平因新冠疫情足不出戶超過兩年，如今G20峰會傳出參與可能，美國總統拜登也對此表示兩人見面可能。圖為去年習近平與拜登的視訊峰會。（圖／擷取自《央視》影片）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-07 12:57:30

中國國家主席習近平因為新冠肺炎疫情，不踏出國土已經超過2年了，各種國際場合或重要會議皆已視訊連線方式進行；直到本周稍早才宣布會前往關係友好的鄰國哈薩克出訪，而美國總統拜登受訪時也提到，習近平如果開始踏出國門，出席今年11月的G20峰會，那麼那確定會與習近平會面。

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今年的二十國集團（G20）領袖峰會備受關注的原因在於，地主國印尼總統佐科威（Joko Widodo）先前接受彭博新聞專訪，證實中國國家主席習近平和俄國總統蒲亭都計畫出席11月15日在峇里島登場的G20峰會；根據《CNBC》報導，美國總統拜登被問到否會和習近平在峰會上碰面，他僅回應「如果習近平有出席，那我相信我會見到他的。」

報導續指，事實上拜登曾在7月28日與習近平進行通話會議時，就討論過在G20峰會上會面的可能性，不過當時正值美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的緊張局勢，雙方會談期間並未透露任何細節。

此前，《華爾街日報》8月報導也提到，有中國官員正在安排11月習近平與拜登在東南亞會晤事宜，預計在G20峰會過後會從巴厘島飛往泰國首都曼谷，參加在那裡舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會；而在兩場會議之間有大約2天的間隔時間，知情人士便指中美領導人可能會趁此空檔安排一次會晤，不過相關計畫仍在最初階段仍有變動可能。

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