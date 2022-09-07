朱立倫嗆記者！綠營起底張善政嗆同一家外媒 狂言全曝光
國民黨主席朱立倫日前接受《德國之聲》專訪，被問及是否競選總統相關議題時疑似被激怒，更打斷記者談話直說「時間到了」後結束專訪，引發譁然。民進黨立委洪申翰、民進黨桃園市議員參選人魏筠今（7）日則起底，時任國民黨副總統候選人的張善政於2019年同樣接受《德國之聲》專訪，在被追問九二共識，一樣動怒「你聽我講完」，此事當時同樣引發軒然大波。
由於朱立倫接受《德國之聲》專訪疑似動怒嗆記者，也讓如今代表國民黨參選桃園市長的張善政，於2019年接受《德國之聲》專訪，在被追問九二共識相關話題時，動怒「你聽我講完」的事蹟再被起底。當時該段訪問還被《德國之聲》放在臉書，諸多網友湧入批評張善政。
魏筠表示，張善政如果當市長絕對是天大的災難。因為桃園市民可能沒辦法表達訴求，他會不讓你好好講話；議員可能沒辦法質詢、監督他使用預算的情況，因為他會說「我不跟你們回答了」。
魏筠說，當時《德國之聲》詢問張善政對九二共識的看法，張說，台灣本來就不是一個所謂的「國家」，台灣是一個「地理名詞」，當記者進一步追問時，張善政竟然板起臉來說「你聽我講完」。
魏筠說，張善政直接打斷記者的問題說「你讓我講話」，這種不容質疑，一個高高在上的高官心態，這樣的人適合做市長嗎？
洪申翰也說，「我真的很好奇，朱立倫主席的幕僚為什麼會讓他上這個節目，朱主席跟張善政，真的是惱羞成怒哥倆好。