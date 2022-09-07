PS5狂缺貨！轉賣海外潮加速　日幣貶值「怎麼賣都賺」

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一間位於東京都豐島區的一家商社倉庫中，就已經擺放著數十台打包好的PS5以及任天堂推出的Switch，正等待著送到機場進行出貨。這一家商社是在東京經營收購遊戲機的門市，對PS5的收購價為8.6萬日圓（建議零售價約為5.5萬日圓），而Switch的OLED機型的收購價則為4.2萬日圓（建議零售價約為3.8萬日圓）。
以9月2日來看，PS5的販售價格在美國要價499.99美元（約為7萬日圓），在中國則是4299元人民幣（約為8萬7千日圓）。由於近來日圓大幅度貶值，即使SONY以原材料缺貨為由，將上調PS5的售價，仍讓海外地區的人感到便宜，賺取價差變得容易。東洋證券分析師安田秀樹表示「因為海外通膨和日圓加速貶值，轉賣到國外的速度越來越快。
在日本以8萬元收購的PS5，雖然高於海外地區的官方售價，但因為海外地區與日本同樣缺貨，因此再加上利潤仍能賣得出去。而在中國二手商品交易APP上，已經有不少PS5掛出了超過5000元人民幣的價格。
一名將PS5以8萬賣給收購商的奈良縣男性表示，「我是第一次轉賣，雖然有些罪惡感，但看到能夠有超過2萬日圓的利益，就想說還是賣掉。」
除了廠商轉賣以外，日本民眾自行透過拍賣網站PS5的情況也在增加。根據eBay日本分公司指出，今年第1季從日本轉賣到海外的PS5為去年同期的7.4倍，第2季則為去年同期的10.7倍。
由於晶片短缺影響，全球PS5缺貨已成為常態。遊戲訊息雜誌「Fami通」指出，PS5在日本國內的累計銷量達190萬台。安田秀樹推測，約有1成以上轉賣了海外。