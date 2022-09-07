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快訊／本土確診+41021！死亡個案增26人　境外移入275例

▲指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-07 14:02:482022-09-07 14:05:32

中央流行疫情指揮中心今天（7日）宣布，本土新增41021例COVID-19確診病例，另外有275例境外移入、26例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增41021確診，死亡增加26人。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，本土新增41021確診，死亡增加26人。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之41,021例本土病例，為18,739例男性、22,273例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,011例)，臺北市(5,684例)，臺中市(4,995例)，桃園市(4,638例)，高雄市(2,790例)，臺南市(2,310例)，彰化縣(1,622例)，新竹縣(1,291例)，新竹市(1,220例)，苗栗縣(1,017例)，屏東縣(998例)，基隆市(842例)，宜蘭縣(841例)，花蓮縣(790例)，雲林縣(784例)，南投縣(601例)，嘉義縣(541例)，嘉義市(375例)，臺東縣(314例)，澎湖縣(190例)，金門縣(149例)，連江縣(18例)。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,553,985例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,000,571例排除)，其中5,544,974例確診，分別為29,654例境外移入、5,515,266例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,141例COVID-19死亡病例，其中10,125例本土，個案居住縣市分布為新北市2,154例、臺北市1,136例、臺中市1,018例、高雄市946例、臺南市779例、桃園市771例、彰化縣594例、屏東縣411例、雲林縣320例、南投縣298例、苗栗縣251例、嘉義縣238例、基隆市222例、宜蘭縣203例、花蓮縣167例、嘉義市165例、新竹縣160例、臺東縣144例、新竹市101例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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