7-11便當進化！創雙層吃法 海南雞飯「冷熱分離」分開吃
米其林指南2022名單公布引發討論，超商7-11也跟上摘星熱潮，至今已和4家五星級飯店、多達8間米其林餐廳共同開發聯名商品，今（7）日起首度和台北君悅酒店聯手推出全新餐點，將新加坡籍主廚記憶中的星馬家鄉菜變成超商鮮食，並開發出「冷熱雙吃」的海南雞飯。全家超商則祭出6款日式鰻魚料理，包括厚燒玉子鰻魚飯、蒲燒鰻茶碗蒸等，用日式口味搶客。
超商鮮食不只求吃飽，現在更力求吃得享受，業者紛紛找來餐廳、名廚助陣研發新品。7-ELEVEN鮮食朝向「精品級」方向發展，推出「星級饗宴」品牌跨界聯名，讓星級主廚料理微波加熱後就能快速上桌，今年6月推出頌丹樂瑪斯曼咖哩，創下2周賣出16萬份的銷售紀錄。這次再和台北君悅酒店首度合作，由新加坡籍執行總主廚陳萬欽率團監製，將館內招牌新加坡辣椒蟹、海南雞飯、馬來西亞海鮮辣炒麵、印度坦督里烤雞料理變成超商鮮食，推出4款星馬鮮食商品。
主打高級食材的新極上飯糰系列，繼蟹膏、明太子等口味後，新推出海味十足的「君悅新加坡香辣蟹」口味，售價49元，內餡使用新加坡直輸的辣炒螃蟹風味醬，以濃郁蟹膏爆炒出蟹香，再拌入蝦仁、蟳味絲來復刻餐廳招牌菜。另一亮點新品則是大眾熟知的「君悅海南雞飯」，售價109元，7-ELEVEN首次開發「雙層吃法」，上層雞肉可拆開冷食、下層米飯可微波加熱，藉此維持雞肉軟嫩口感。
喜愛大馬風味的話還有「君悅馬來西亞風味海鮮炒麵」，售價109元，將辣炒螃蟹醬添加蟹膏、魚露一起爆炒成「參巴醬」，微辣香甜開胃，配菜則以馬來西亞當地做法將豆干、馬鈴薯油炸後拌入麵條中。7-ELEVEN更推出隱藏版「印度馬薩拉烤雞捲餅」，售價69元，餅皮包裹去骨雞腿肉，並加入馬薩拉粉、優格醬增添香味，目前僅限定大台北地區超過1600間門市販售。
全家超商去年率先推出鰻魚鮮食，一年賣出1.5億元，今（7）日再宣布和日本近鐵集團旗下「鰻料理江戶川」合作，推出6款日式鰻魚料理，包括厚燒玉子鰻魚飯、鰻魚牛蒡飯2款便當主食，輕食類有蒲燒鰻魚烤飯糰、蒲燒鰻茶碗蒸，全家APP全+1商城也同步開賣烤鰻肝串、蒲燒鰻串及鰻魚玉子燒。