大學教務主管會議　私校盼以國際招生、數位學習彌補收入

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教育部指出，111年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議邀請各公私大學校院主任秘書、教務長、總務長及相關業務承辦人與會共同研討，為大學永續經營共同獻策。
本次會議以「走出疫情、再創新局」為主軸，期盼透過會議讓學校在面臨全球環境變遷及各種難以預見的突發災害或疫情的影響下，能夠轉變教育場域，整合教學資源，優化學校辦學績效，型塑品牌特色，永續經營等。
陳振遠以「後疫情時代大學教務及校務之因應策略」為題發表專題演講，認為在少子女化趨勢下，民國117年高教生源只剩近16萬人，若私立大學不再做出改變，大概人數都會「腰斬」。
他表示，現在的大一新生都是108課綱學生，具有主動學習的能力，再加上疫情對高教的衝擊，讓線上教學變成持續且主要的方式，連帶讓「虛擬移動」替代國際移動，大學可持續跨境合作、推動校園國際化，讓數位學習成為大學文化的核心，招徠「虛擬」國際學生是大學發展的未來方向之一。
陳振遠說，在疫情演變下，各國國境已逐步放寬，國際學生流動今年已逐漸回到疫情前水準，私校須加強招收國際生，彌補本地招生不足。他強調，部分私校很難縮減至小而美的經營方式，一定要靠國際學生、數位學習等彌補財務收入。
針對近日在機場發生防疫計程車不足，境外生塞在機場的狀況。教育部高教司長朱俊彰表示，未來將視境外生入境狀況，如航班、防疫旅館等情況，在尖峰時間加開專門提供學生使用的防疫巴士，以紓解機場壅塞。
教育部指出，今天會議也將討論雙語教育推動與策略、以大數據分析回饋校務與教學精進、宿舍營造與學習空間因應策略等議題；最後綜合座談，將針對大學辦理招生、教務規劃、校務經營等議題，以及教育行政相關政策進行交流。