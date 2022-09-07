金鐘57／黃秋生、周渝民成遺珠 影帝名額被「她」搶走
第57屆金鐘獎頒獎典禮今（7）日揭曉入圍名單，男主角、女主角入圍名單躍升「死亡之組」，《逆局》周渝民、《四樓的天堂》黃秋生、《火神的眼淚》林柏宏、《俗女養成記2》天心都是沒有入圍的遺珠，評審團主席陳慧玲受訪遺憾嘆：「遺珠大珠小珠落一地，就是遺憾，今年真的擠爆了，但是名額就這麼少，能入圍就是無上的光榮。」
陳慧玲透露自己非常喜歡周渝民在《逆局》的演出，「初選投票出來我自己也傻眼，他演得很棒，但是1人就1票，沒有就是沒有。」至於黃秋生從熱門人選落馬，陳慧玲表示：「他也很棒，他的表現大家都有看見。」
陳亞蘭以《嘉慶君遊台灣》入圍最佳男主角，創新金鐘獎紀錄，陳慧玲表示陳亞蘭在戲裡從稚嫩帝王演到成熟穩重，成功說服觀眾他就是一個少年郎，而已故素人演員查馬克法拉屋樂以遺作《斯卡羅》入圍男主角，「他的演技非常穩，是很穩的力量。」不過導演曹瑞原沒有入圍，也是她心中的遺珠。
女主角項目，謝盈萱以《四樓的天堂》、《俗女養成記2》雙料入圍影后，陳慧玲表示：「我們沒有設定同一個演員不能同時入圍，她在《俗女2》更自然流暢，《四樓》也是分飾多角，很容易跳出來。」而《茶金》成為入圍大贏家，陳慧玲表示主因是今年增設技術獎項，《茶金》幕後團隊實力堅強。