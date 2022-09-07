金鐘57／林心如、楊謹華內鬥搶影后 謝盈萱參戰死亡之組
第57屆金鐘獎頒獎典禮今（7）日揭曉入圍名單，女主角入圍名單堪稱死亡之組，《華燈初上》林心如、楊謹華一起入圍影后，廝殺謝盈萱、范宸菲，身為《華燈初上》總製作人，林心如開心表示：「評審看到我們的努力，給予《華燈》肯定，未來會製作更多更精良的作品帶給大家。」
楊謹華5度入圍最佳女主角，受訪表示：「謝謝金鐘獎評審讓我再次被這樣的溫暖包圍，期待《華燈》收穫滿滿，劇組每一位都是最棒的。」除了2個女主角殺進準影后，《華燈》的楊祐寧、章廣辰、劉品言、謝瓊煖等人也有入圍，共入圍11項大獎，搶獎來勢洶洶。
謝盈萱以《四樓的天堂》、《俗女養成記2》雙料入圍影后，她表示：「感謝陳長綸、嚴藝文兩位導演，陳芯宜導演，2部作品裡面都有女性的眼睛，謝謝3位導演用他們有深度且溫暖的視角深愛自己作品裡的每位表演者，真的非常感謝評審們感受到我們用盡全力的努力，特別要謝謝我的對手演員，秋生哥與藍葦華，因為你們的強勁的表演能力帶領我到不一樣的地方。」
三立經紀藝人范宸菲以《國際橋牌社》第2季入圍戲劇類最佳女主角獎，她收到入圍消息時，人正在恆春參與音樂創作。范宸菲說：「這是我入行10年以來第一次入圍金鐘獎，我聽到入圍消息不敢置信，非常開心，我在房間大吼大叫了5分鐘才平靜下來。我想說太開心我能與很多可敬的前輩一起入圍，我非常期待參與今年金鐘獎的盛事。 」