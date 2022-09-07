金鐘57／楊祐寧和「女演員」搶影帝 雙料入圍吐遺憾
第57屆金鐘獎頒獎典禮今（7）日揭曉入圍名單，男主角入圍名單堪稱死亡之組，《茶金》温昇豪、郭子乾一起入圍影帝，廝殺楊祐寧、朱軒洋、查馬克法拉屋樂、陳亞蘭，其中楊祐寧以《華燈初上》入圍男主角獎，又以《良辰吉時》入圍迷你劇集電視電影男主角獎，受訪開心表示：「Double的謝謝。」也為《華燈初上》美術指導許力文沒入圍造型設計獎感到可惜。
《茶金》以16項入圍傲視其他戲劇，雙男主角温昇豪、郭子乾都入圍影帝，温昇豪說：「能跟郭哥跟仕凌一起入圍個人的演技獎項很開心，不管誰得獎都有莫大的榮幸，跟他們一起入圍真的是一件很開心的事，很開心《茶金》被關注到，我們會更努力，希望能拍出更好的作品。」
郭子乾為《茶金》苦練客語，被稱讚有語言天分，他透過經紀人回覆：「知道今年很多入圍作品競爭，從沒想到自己可以入圍，感謝公視、林君陽導演、瀚草的湯哥，很開心《茶金》幕後團隊都有入圍技術獎，還有李杏、温昇豪、薛仕凌一起入圍。」
陳亞蘭以《嘉慶君遊台灣》入圍最佳男主角，刷新金鐘獎紀錄，陳亞蘭在戲裡成功說服觀眾她是一個少年郎，入圍連說3次「想不到」，開心表示：「一直以為以歌仔戲女扮男裝的角色應該沒機會，但還是秉持有作品就會提報，重點在我們是演藝人員，一定要參與金鐘獎盛會，聽到入圍真的非常開心，第一個分享喜訊的就是我的恩師楊麗花，她很高興而且希望我能得獎！哈哈哈！入圍就是肯定，感謝評審看到了我的用心，也謝謝所有支持歌仔戲的觀眾。」