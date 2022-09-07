台南殺警案！林信吾遭求處死刑理由曝光：1關鍵預謀犯案
上月22日，台南市安南區發生殺警案，消息震驚社會，警員凃明誠、曹瑞傑遭割喉殉職，而犯案兇嫌林信吾，於23日凌晨，在新竹市客運站落網。今(7日)，台南地檢署起訴偵結，依殺人、竊盜、強盜、脫逃、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，對林信吾提請公訴，檢方更表示，林信吾在14日逃脫外役監之後，第一件事情就是去買刀，防止遇上警察拒捕使用，顯見事早有預謀要襲警，因此建請法院求處死刑。
根據檢方的起訴書指出，林信吾自外役監脫逃後，隔天就購買了一把彈簧刀，並隨身攜帶，防止遇見警方追捕、用來抵擋反抗。8月22日當天，林信吾騎乘偷來的機車，前往台南市安南區台江大道四段、北汕尾三路口附近，剛好碰上來尋車的民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，林信吾見狀竟持刀攻擊2警，導致2警身受重傷身亡，犯案後，林信吾搶走凃明誠的警槍落跑，23日凌晨於新竹客運站落網。
今(7日)，台南地檢署依林信吾所涉強盜殺人、殺人罪嫌部分，具體求處死刑，檢方指出，林信吾為脫逃及強盜目的而殺警奪槍，罪刑重大且惡劣，非處死刑無以充分評價、應報其暴行，另外，若不應以極刑回應，恐讓社會大眾漸失對法規範之認同，也讓潛在犯罪者亦易心存僥倖，對執法員警形成莫大威脅。
檢方也指出，林信吾先前已經因為強盜重罪入監，卻趁探親之際逃脫後犯下殺警案，顯見其主觀上不願接受矯治，客觀上矯治亦屬無效，重刑亦不足形成有效威嚇，僅能將其與社會永久隔絕，以免慘劇再度發生。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110